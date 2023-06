Dal governo 1,2 milioni in più per la nuova scuola media unica Arnate-Madonna in Campagna a Gallarate

Dal governo arrivano risorse in più per la nuova scuola di Madonna in Campagna, polo unico con Arnate.

«Riceveremo 1,235 milioni in più dal governo» annuncia il sindaco Andrea Cassani. «Credo quindi che la nostra compartecipazione si azzererà».

Il costo della scuola aveva subìto un aggravio legato ai costi delle materie prime: si prevede di passare da 5,18 milioni di euro (coperti da Pnrr) a 6,9 milioni di euro. Un milione e mezzo in più che sarebbe dovuto essere a carico di Palazzo Borghi. Ora l’aggiornamento delle risorse da parte del governo (su 212 progetti, solo due in provincia di Varese) con 1,235 milioni dovrebbe coprire l’aumento.

La nuova scuola è la sede unica delle secondarie di primo grado (le scuole medie) per i due rioni di Arnate e Madonna in Campagna : la scelta è legata alla crisi demografica e alla riduzione degli alunni, a cui il Comune risponde con una opera di concentrazione dell’offerta scolastica che è stata perseguita anche nell’altro grande progetto scolastico, il polo unico Cajello-Cascinetta, in quel caso collocato in posizione baricentrica rispetto ai due quartieri della periferia Nord della città.

La scuola di Madonna in Campagna è stata disegnata da Operastudio di Milano: sarà una struttura in legno, per una superficie di 2162 metri quadrati, con previsione di 225 ragazzi utenti. L’avvio del cantiere è previsto nel 2024.