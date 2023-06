Direzione Busto Arsizio: il saluto a Malnate del comandante della Polizia Locale Stefano Lanna

Era il 1 marzo 2017 quando il Comune di Malnate dava il benvenuto a Stefano Lanna per affidargli il ruolo di comandante della Polizia Locale, un lavoro iniziato poi dal 1 aprile dello stesso anno. Sono passati più di 6 anni da quella stretta di mano con l’allora sindaco Samuele Astuti (leggi qui) e da quel giorno ha portato avanti un lavoro minuzioso e capillare sul controllo del territorio ma anche “in regia” per arrivare a bandi utili per la crescita della città. (Foto Facebook – A.N. Carabinieri Malnate)

Da giovedì 1 giugno Stefano Lanna è il comandante della Polizia Locale di Busto Arsizio, la prima città della provincia di Varese per numero di abitanti, che gli permetterà di fare un salto in avanti nella propria carriera.

«A Malnate sono stati sei anni molto intensi, abbiamo lavorato tanto e bene – spiega Lanna – . Credo che all’interno del comando sia cambiata l’idea di Polizia Locale, che ho cercato di portare ad essere un punto di riferimento per la città, facendosi trovare pronti, soprattutto nella prevenzione. Penso alle serate che abbiamo fatto, contro le truffe, il cyberbullismo o la droga. Questo mi ha dato tanta soddisfazione e i tanti messaggi di saluto ricevuti tra ieri sera e stamattina credo siano il segnale che abbiamo lavorato nella giusta direzione. Mi hanno emozionato».

Il messaggio del Municipio:

Tutta l’Amministrazione Comunale di Malnate ringrazia il Comandante Stefano Lanna per il proficuo lavoro svolto durante il suo servizio per la Nostra Città. Sono stati portati a casa numerosi obiettivi, finanziamenti e bandi, grazie al suo lavoro e a quello della sua squadra. Facciamo il nostro più grande augurio al Comandante Lanna per il il nuovo incarico, più che meritato e simbolo di crescita professionale.