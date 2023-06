Domenica a Samarate “l’anteprima” del Meeting di Rimini 2023

Domenica 18 Giugno a Samarate “l’anteprima” del Meeting di Rimini 2023: appuntamento in Piazza Italia, dalle 9:00 alle 12,30

L’evento “Meet the Meeting” lancerà la 44ma edizione del Meeting di Rimini (20-25 agosto 2023 che quest’anno si realizzerà in modo diffuso in oltre 50 città italiane attraverso l’invito a sostenere la manifestazione: prodotto-simbolo le bottiglie di ottimi vini.

L’obiettivo è anticipare i principali temi e contenuti del Meeting 2023 con un particolare invito a sostenerne la costruzione: anche quest’anno sarà infatti possibile donare e ricevere in omaggio un’ottima bottiglia dl vino. Il “Meeting per l’amicizia tra i popoli” nasce nel 1980 da un gruppa di amici di Rimini, che condividendo l’esperienza cristiana desideravano Incontrare, conoscere e portare nel •capoluogo romagnolo tutto quello che di bello e di buono c’era nella cultura del tempo. Da allora la manifestazione, che si svolge nella f iena di Rimini, rappresenta una straordinaria occasione di incontro tra persone dl fedi e culture diverse In un contesto che propone convegni, mostre, spettacoli, aree e spazi tematici, sport, un’area per i ragazzi, ristorazione.

Sono centinaia i relatori che parlano di economia, arte, letteratura, scienza, politica, problemi sociali, musica. La manifestazione, che canta centinaia di migliaia di presenze agli eventi, è realizzata grazie all’apporto di migliaia di volontari che organizzano, allestiscono, gestiscono e poi smontano il Meeting: una testimonianza impressionante di creatività e gratuita. Anche Samarate parteciperà a “Meet the Meeting – Versa il Meeting 2023”

L’appuntamento per far conoscere e sostenere il Meeting di Rimini dal titolo: L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile