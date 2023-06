Domenica di porte aperte al Palazzo Estense di Varese

Nuova data di apertura straordinaria di Palazzo Estense. Domenica 4 giugno dalle ore 15.00 alle ore 18.00 sarà possibile visitare l’edificio storico anche nei luoghi meno conosciuti o normalmente non aperti al pubblico, grazie al percorso audiovisivo da vivere in autonomia, attivando il QR code dedicato. L’evento sarà arricchito da un’esperienza sensoriale a cura del Museo Tattile di Varese: all’interno del Salone Estense sarà infatti presente il modello in legno della dimora storica e dei suoi Giardini.

L’iniziativa è parte del palinsesto “Le vie della cultura. Eventi, luoghi e storie tra Siti Unesco e Via Francisca”, evento conclusivo del progetto Pic Siti Unesco e via Francisca, che mira a valorizzare e promuovere l’offerta culturale del territorio.

Per accedere all’evento è sufficiente presentarsi all’ingresso del Salone Estense, in via Sacco 5, dove i i ragazzi servizio civile saranno presenti ad accogliere i visitatori, per spiegare i dettagli del progetto e del percorso. Si consigliano smart phone per scaricare i materiali video e cuffiette per i contenuti audio. Per partecipare all’iniziativa non è richiesta la prenotazione.