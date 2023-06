Domenica tra teatro e narrazione al maglio di Ghirla e al Mulino Rigamonti

Sarà una domenica all’insegna del teatro e della narrazione il 4 giugno al maglio di Ghirla e al Mulino Rigamonti. Il ritrovo è alle ore 16.30 e il pubblico sarà guidato da Antonio Grignani in un itinerario di teatro narrazione ideato da teatro in Drao Varese partner del progetto della Comunità Montana del Piambello. In caso di pioggia si svolgerà comunque nella cascina del maglio di Ghirla. L’evento è volto alla valorizzazione della Via Francisca, finanziato da Fondazione Comunitaria del Varesotto e da Regione Lombardia nell’ambito dei PIC – Piani integrato per la cultura, cui Regione è ente promotore.

Dalle ore 16.30 fino alle ore 18.00 si svolgeranno spettacoli teatrali che evocano antichi mestieri intorno al maglio e al Mulino Rigamonti: con Clarissa Pari, Cristina Barzi Michele Todisco. Ospite il gruppo folcloristico di Cunardo “I Tencitt”. Il negozio del mulino Rigamonti con i suoi prodotti genuini, rimarrà aperto.

Alle ore 18 il programma prosegue sempre nella cascina del maglio con un altro altro spettacolo a tema sacro inerente il martirio di S. Gemolo “Il segreto del rosso” con Andrea Minidio e l’ arpista Michela Lafauci, già rappresentato con successo alla badia di Ganna e in altri contesti con il coro Ludicanto. E’ consigliata la prenotazione al n. 3386009906 o alla mail teatroindrao@gmail.com.