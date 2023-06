Don Franco Gallivanone nuovo vicario episcopale per la zona di Varese

L’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini ha nominato oggi i nuovi vescovi vicari delle sette zone della diocesi di Milano, con delle scelte che interessano la zona di Varese.

Monsignor Giuseppe Vegezzi, ora vicario della zona di Varese, diventerà vicario per la Zona I, Milano. Al suo posto è stato nominato Don Franco Gallivanone. Don Gallivanone, parroco delle parrocchie San Pio V e Santa Maria di Calvairate (dal 2016) e di Sant’Eugenio a Milano (dal 2021), e dal 2021 decano del Decanato Forlanini – Romana Vittoria, è nato a Milano il 29 gennaio 1956. Ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 14 giugno 1980, ha conseguito la Licenza in Teologia nel 1988. Dal 1980 al 1984 è stato vicerettore del Seminario di Saronno. Dal 1991 al 1995 collaboratore del Rettore dell’Istituto Maria Immacolata (Ismi), poi responsabile fino al 2006. Nel 2006 è stato nominato parroco a Somma Lombardo, e dal 2011 al 2016 è stato responsabile della neonata Comunità pastorale Maria, Madre presso la Croce. Dal 2006 al 2015 è stato decano del Decanato Somma Lombardo.

Gli altri vicari nominati dall’arcivescovo sono Monsignor Gianni Cesena per la Zona III – Lecco, S.E. monsignor Luca Raimondi per la Zona IV – Rho, Monsignor Michele Elli per la Zona V – Monza, Don Marco Bove per la Zona VI – Melegnano e Don Antonio Novazzi per la Zona VII – Sesto San Giovanni. Le nomine saranno formalizzate il prossimo 1° settembre.