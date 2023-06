Dopo la bomba d’acqua, Mornago si risveglia tra alberi caduti e cumuli di grandine

Tra i comuni più colpiti dal maltempo, che è stato particolarmente intenso nella fascia dei comuni a sud di Varese (Gazzada Schianno, Mornago, Buguggiate), c’è Mornago, dove prima si è alzato un vento fortissimo e poi è caduta una grande quantità prima di acqua e poi di grandine.

Dopo le 21, per due ore è stato l’inferno: linea elettrica in black out e alberi caduti le conseguenze più gravi, che hanno imposto per diverso tempo la chiusura della SP 17 e ancora ora stanno impegnando i vigili del fuoco che lavorano per ripristinare alcuni fili elettrici colpiti dalle piante.

Nella mattina residenti e lavoratori stavano ancora spalando i residui della grandinata, che ha lasciato vere e proprie “montagnette” ai bordi della strada, dove molti sono anche i rami e i mucchi di foglie sradicati dalle piante. Una situazione che ha coinvolto anche i comuni di Brunello, Daverio, Azzate, Gazzada.