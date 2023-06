Dopo la Notte Bianca per “Quelli delle Sette” una puntata alla Fattoria didattica di Mornago

Quelli delle Sette, il noto format radiofonico in onda su Radio Village Network che si occupa di imprese e territorio, fa tappa di nuovo a Mornago per una visita alla Fattoria Didattica. Dopo il successo la scorsa settimana della “Notte Bianca”, il programma torna dunque a far parte della vivace comunità che si trova ai confini del Parco del Ticino e appartenente al Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino.

L’appuntamento con gli speaker Marco Limbiati, Fabio Barisone e Susy Milani, guidati come sempre alla consolle da Dj Mauz, è per venerdì 9 giugno 2023 “al cospetto” di Gisella Pasini, presidente della Pro Loco. Durante questa puntata, gli ospiti come avranno come da tradizione l’opportunità di incontrare altre realtà e associazioni che rendono Mornago unica, con una varietà di eventi e appuntamenti.

Ad aprire la puntata sarà proprio Pasini, che parlerà dei tradizionali eventi organizzati dalla realtà che presiede. Uno di questi eventi è “La Giobia“, una vecchia tradizione in cui viene bruciata una figura simbolica che rappresenta le malefatte dell’anno precedente, un rituale affascinante anche per i bambini.

Pasini parlerà poi anche di altri eventi caratteristici del Comune: AgriMornago, che quest’anno dovrà trovare una nuova collocazione e della novità Fiato alle Trombe, Fuoco alle Fiamme, manifestazione in cui la musica del Corpo Musicale di Mornago e le griglie gestite dai volontari della Pro Loco fanno da protagonisti.

Un altro evento di grande importanza è poi il Montonight, che tornerà dopo alcuni anni di pausa forzata. Questa edizione, che ha richiamato fino a 5mila persone nelle scorse volte, celebrerà la sua nona edizione, con la musica che farà ballare e aprirà le porte a un omaggio a D’Agostino e agli ispiratori degli Articolo 31.

Spazio poi, come sempre, allo sport, in questo caso a una realtà consolidata come il CSI di Montonate, presieduta da Roberto Rossi. Fondata per raccogliere fondi a favore della CSI, l’associazione svolge un importante lavoro sui campo del calcio come fattore di aggregazione, soprattutto per bambini e ragazzi.

Ma a Mornago non si aggregano solo intorno al calcio. Un esempio è Mariella Massi de La Cucina di Mariella, che organizza corsi di cucina per i giovani della comunità. Un altro ospite speciale sarà Giovanni Baratelli, che presiede una realtà quasi centenaria a Mornago: la Scuola d’Infanzia Ebe Carugo Giannetti, conosciuta semplicemente come l’Asilo di Mornago, che 2029, l’asilo festeggerà i primi cento anni.

La puntata si concluderà infine con l’intervento di Francesca Nigro, presidente de La Varesina Emergenza, un’organizzazione dedicata ai servizi di soccorso e pronto intervento. Da sette anni, si impegnano nell’assicurare servizi di soccorso d’emergenza e nel fornire supporto agli eventi che si svolgono nel territorio di Mornago.

COME ASCOLTARE “QUELLI DELLE SETTE”

Come ascoltare Quelli delle Sette? Scaricando l’APP di Radio Village Network, collegandosi al sito ed ascoltando la diretta (anche da uno smartphone) o chiedendo al proprio assistente vocale di collegarsi a RVN.

Il programma andrà in replica alla domenica, dalle 13:00 alle 14:30, e potrà essere sempre riascoltato grazie ai podcast.

‘Quelli alle Sette’ gode del patrocinio di Confcommercio Gallarate Malpensa e della Pro Sesto Calende. Varese News è il Media Digital Partner con il contributo del Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino.