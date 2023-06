Dopo oltre 40 anni il “superpresidente” della scuola per l’infanzia Piccinelli Comolli di Varese lascia

Dopo più di 40 anni da presidente della scuola per l’infanzia Piccinelli Comolli di Bosto a Varese, Francesco Macchi ha lasciato la sua carica e ha ceduto il testimone a Lucio Mattaini.

In occasione della cerimonia di passaggio, a Macchi è stata consegnata una targa ricordo per il grande lavoro svolto: Francesco Macchi, con le sue capacità organizzative, ha permesso infatti alla Piccinelli Comolli di diventare una delle più apprezzate scuole di Varese.

I bambini hanno ringraziato il “superpresidente” con un canto e con tanti applausi: ora l’impegno passa a Mattaini. «Non vogliamo fermarci e il nostro desiderio è quello dare a tutti gli iscritti un ambiente accogliete e moderno – spiega il neopresidente – Infatti abbiamo già programmato, prima della riapertura di settembre, il rinnovo dell’arredamento delle classi dell’infanzia, del salone giochi e dell’entrata della scuola. Possiamo poi contare su un gruppo di maestre preparate e molto attente alle necessità dei bambini, senza dimenticare il cuoco che prepara degli ottimi piatti ogni giorno».

Oggi nella Piccinelli Comolli, che sta in via Doniga 1 a Bosto, ci sono 4 sezioni dell’infanzia con 22 bambini e una sezione Primavera che può accogliere fino a 20 bambini. Le iscrizioni per il prossimo anno sono ancora aperte.