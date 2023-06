Doppia festa a Luino per l’Arma dei carabinieri e i 102 anni di Armando Gobbato

Anche quest’anno, 5 giugno, in occasione dei 209 anni dalla fondazione dell’Arma, il carabiniere in congedo Armando Gobbato ha festeggiato il proprio compleanno, che arriva alla 102esima candelina con l’affetto dei propri famigliari e la visita del Comandante Provinciale di Varese, dei comandanti di Compagnia e Stazione e del primo cittadino di Luino Enrico Bianchi.

Quarto di dodici figli, nati tra il 1915 e 1937, nel 1941 si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri, sopravvivendo ad un periodo di guerra nel quale è scampato alla morte per fucilazione. Nel 1948 ha lasciato l’Arma per lavorare nella ditta Ratti quale addetto alla sicurezza, restando però fortemente legato all’Arma dei Carabinieri, quale iscritto all’Associazione Nazionale Carabinieri come volontario. Anche in occasione di questo compleanno ha voluto festeggiare con i colori della Benemerita ed ha ricevuto un dono da parte del Comandante Generale dell’Arma, Gen. C.A. Teo Luzi, consegnatogli dal Col Piasentin.