Droga tra Spagna e Italia, in manette a Verbania pregiudicato milanese di 51 anni

I Carabinieri della Sezione Operativa del NOR di Verbania nella giornata di giovedì hanno arrestato un pregiudicato 51 enne, residente nel Milanese, in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Verbania nel 2021. Il provvedimento restrittivo era scaturito dalle indagini dei carabinieri di Verbania che nel 2021 avevano documentato un ingente traffico di stupefacenti tra la Spagna e l’Italia nonché una notevole attività di spaccio sul territorio che aveva consentito di identificare oltre 60 acquirenti di droga, poi segnalati all’autorità amministrativa, nonché raccogliere prove sull’importazione di oltre 15 chilogrammi di sostanze stupefacenti di vario tipo.

Nell’agosto del 2021 i carabinieri, ricevuta l’ordinanza di custodia cautelare dal Tribunale, avevano proceduto al rintraccio ed arresto degli indagati, riuscendo ad arrestare 4 soggetti, tra cui tre verbanesi, mentre uno dei destinatari del provvedimento era risultato irreperibile sul territorio nazionale. Nel prosieguo delle ricerche del latitante i carabinieri due giorni fa hanno accertato la presenza del ricercato che, rientrato nel frattempo in Italia, era stato arrestato per altra causa e si trovava ristretto presso il carcere di Pavia. Così nella giornata di ieri lo hanno raggiunto in carcere e gli hanno notificato il provvedimento restrittivo traendolo in arresto con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti continuato ed in concorso con gli altri soggetti già arrestati.

L’arresto si inserisce nell’ambito dell’indagine del NOR della Compagnia di Verbania chiamata “Speedy Canapa”, avviata nel 2020 nei confronti di un sodalizio incentrato su una famiglia del Verbano. I carabinieri nel corso delle attività investigative avevano documentato un traffico di stupefacenti del tipo marijuana, proveniente dalla Spagna e diretto proprio a Verbania, dove aveva alimentato lo spaccio locale al dettaglio nei confronti di numerosi giovani acquirenti della provincia. Nel corso dell’indagine i carabinieri in una occasione avevano proceduto anche all’arresto in flagranza di una donna che da sola a bordo di una autovettura di piccola cilindrata aveva trasportato circa 10 chilogrammi dalla Spagna, venendo fermata ed arrestata al valico di Ventimiglia dai carabinieri di Verbania unitamente ai colleghi del posto. Con l’arresto di oggi si chiude il cerchio dell’indagine Speedy Canapa poiché tutti gli imputati sono stati assicurati alla giustizia in attesa del processo