Edoardo e gli altri: una reunion di Masterchef per festeggiare la valigia di Francesca Filippone

C’era mezza masterclass di Masterchef 12 al Mercato Centrale di Milano per la prima tappa milanese de “La Valigia”, una serie di eventi organizzata da Francesca Filippone, una dei due concorrenti varesini di Masterchef oltre al vincitore Edoardo.

Galleria fotografica A Milano una reunion di Masterchef per festeggiare la Valigia di Francesca Filippone 4 di 18

Francesca è originaria di Rancio Valcuvia e, sebbene ora abiti tra Roma e la Toscana, viene spesso nel nord della provincia dove vivono ancora i suoi genitori. Da anni è promotrice del buon vino italiano nei paesi asiatici, dopo avere lavorato in Cina per anni e ultimamente lavora anche nella prestigiosa tenuta toscana del suo novello sposo (Si sono sposati il 25 maggio scorso), la Pakravan Papi.

Insomma, ha tutti i numeri e le competenze per organizzare il progetto che ora sta portando in giro per l’Italia, “La valigia di Francesca” che vuole presentare chef che, provenendo da tutto il mondo, lavorano in Italia e regalano al nostro paese uno sguardo nuovo, unendo le ricette che presentano a degustazioni di vini italiani scelti in base ai piatti. Dopo le tappe di Roma, Torino e Firenze, Francesca ne ha organizzata una al Mercato Centrale di Milano, con la chef coreana Sun Young Koo, a base di Kimchi, frittelle di cipollotti e frutti di mare e Bulgogi, uniti a lambrusco rosé (della giovane cantina Ferro13), un brut metodo classico proveniente dal Trentino (della centenaria Cantina Endrizzi di san Michele all’Adige), un rosso piemontese tratto da un vitigno speciale (L’Albarossa di Parcellari) e un rosso toscano (Il corposo Sohlo di Menicucci). Uno splendido e inaspettato mix, che ha visto anche dei commensali per Francesca davvero speciali.

COME TORNARE NELLA MASTERCLASS

Alla serata, infatti, si sono presentati diversi suoi compagni di masterclass nell’edizione di Masterchef cui ha partecipato: a partire dall’altro varesino, l’amatissimo vincitore di questa edizione Edoardo Franco, che si è presentato insieme ai suoi genitori.

Ma con lui c’erano anche Francesco Girardi, Luciana Battistini, Ollivier Stemberger, Roberto Resta: e se Francesca ha ricordato di essere uscita “per una crèpe di merda” provocando il sorriso dell’esperto Ollivier, per Roberto presentarsi a uno show cooking coreano era una prova d’affetto importante, essendo uscito ad un passo dalla semifinale, proprio a causa di una prova ideata dalla monaca buddhista e chef coreana Jeong Kwan.

Più di uno di loro ha poi collaborato attivamente nella serata: da Roberto ed Edoardo che hanno fatto da “sous chef” di Sun, a Francesco che di professione fa il fotografo e ha quindi immortalato la serata. Alcune delle foto che vedrete nella galleria fotografica (quelle molto più belle di quelle realizzate dalla sottoscritta…) sono scatti suoi.

La prossima tappa de La Valigia sarà a Roma, con cucina dello Sri Lanka: in attesa, e nella speranza, di poterla rivedere a Varese.