Engel & Völkers, leader internazionale del Real Estate sceglie il Museo MA*GA di Gallarate come cornice del meeting formativo aziendale

È stata una giornata ricca di spunti quella che si è svolta martedì 6 giugno nella suggestiva cornice del Museo MA*GA di Gallarate per il gruppo Engel & Völkers di diverse aree di licenza del Nord Italia che comprendono Varese e Gallarate, Lago Maggiore e Lago d’Orta, Courmayeur e Cervinia, Santa Margherita e Portofino, Sestri Levante e le Cinque Terre, fino ad arrivare a Venezia e Treviso.

Il gruppo Engel & Völkers, leader internazionale nell’intermediazione di immobili di pregio da oltre 40 anni e presente in più di 30 paesi del mondo, ha scelto infatti uno dei musei di arte contemporanea più rinomati del territorio per l’annuale meeting formativo aziendale.

Il brand dell’immobiliare internazionale, ben radicato sul territorio locale con le sedi di Gallarate e Varese, è da sempre fortemente orientato alla ricerca di proprietà di pregio e di qualità, e coglie quest’occasione per rafforzare ulteriormente il legame con realtà d’eccellenza del territorio, come il Museo MA*GA.

L’evento ha visto coinvolte più di 85 persone del gruppo provenienti da diverse aree del Nord di Italia per una giornata volta alla Connessione, Formazione, Lavoro e Divertimento. È stata l’occasione di riunire i colleghi per un momento di condivisione, istruzione e aggiornamento, ma anche svago, immersi nel contesto moderno del Museo.

Il filo rosso dell’evento è stato l’ascolto attivo, importante nella vita e nel lavoro, come elemento imprescindibile per poter ricoprire il ruolo di mediatore immobiliare in modo professionale e altamente consulenziale. L’intervento del CEO di Engel & Völkers Italia, Tomaso Aguzzi, ha ripreso la crucialità di questo aspetto, oltre ad aver condiviso un’overview dell’andamento del mercato immobiliare italiano, del posizionamento del brand e delle opportunità e sfide previste per la seconda parte dell’anno.

Gli interventi dei Licence Partner, in linea con un reale ascolto del mercato, hanno inoltre sottolineato quanto, soprattutto in un contesto caratterizzato da un aumento dei tassi di interesse e una contrazione del credito, diventi ancora più cruciale riuscire a cogliere le opportunità, a partire dal Green Housing fino alla crescente richiesta del mercato delle locazioni.

Tutti gli interventi della giornata hanno contribuito a rimarcare quanto, oltre a una lettura approfondita e capace del mercato, sia sempre più fondamentale investire sul capitale umano. Il vantaggio competitivo, a fianco di una struttura solida e una tecnologia avanzata, deve essere guidato dalla scelta di persone di talento e competenti, capaci di farsi portavoce dei valori del gruppo, rappresentati da passione, competenza ed esclusività.

A conclusione dell’evento non è potuta mancare la visita agli spazi espositivi del museo, che in questo periodo ospitano la mostra “Andy Warhol. Serial Identity.”: più di 200 opere che raccontano al pubblico uno dei più importanti protagonisti della Pop Art e della cultura contemporanea mondiale.

Il Brand immobiliare Engel & Völkers, in continua crescita ed espansione su tutto il territorio nazionale ed internazionale, è sempre alla ricerca di figure professionali da inserire nel proprio organico che, con competenza esclusività e passione, possano intraprendere questa attività interessante e stimolante.