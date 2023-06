Eventi per bambini nel weekend del 9, 10, 11 giugno tra Varese e provincia

La scuola è finita e per i bambini è già tempo di estate. In questo secondo fine settimana di giugno ai più piccoli sono dedicati feste, eventi sportivi, laboratori e incontri con autori e animali notturni da scoprire in avventurose passeggiate nel bosco.

In caso di possibili temporali verificare con gli organizzatori la conferma degli eventi all’aperto.

EVENTI

ARCISATE – Ad Arcisate tre giorni di divertimento con la Festa delle arti, dei sapori e della cultura. Da venerdì 9 a domenica 11 giugno al Parco Lagozza tantissime proposte per grandi e bambini, animazione, intrattenimento musicale e una ricca offerta gastronomica – Tutte le informazioni

ANGERA – Weekend ad Angera con la festa della Gido, il mercato e gli eventi al Museo. Appuntamento sul Lago Maggiore questo fine settimana con musica, giochi, Truzzi Volanti, salamelle e molto altro – Il programma

CASCIAGO – Venerdì pomeriggio alla Schola di Morosolo c’è l‘inaugurazione della nuova sede dell’Arcobaleno di profilo, Il centro dedicato alla psicomotricità e alle attività per lo sviluppo armonico della persona – L’evento

VARESE – La Festa per i 140 anni dell’Asilo Ponti di Biumo Superiore è per tutta la giornata di sabato 10 giugno, con Riciclattoli, storie, canti e una mostra tra documenti e oggetti d’archivio e di oggi – Scopri di più

LAVENO MOMBELLO – Sabato appuntamento con il “Fuori Festival”: al Gaggetto di Laveno un’esplosione di sport, laboratori, musica e arte, dalle ore 10 alle 20 organizzato assieme al Consiglio Comunale dei giovani – Qui Tutte le info

GORLA MINORE – Tempo di Palio in valle Olona, con la conclusione del Palio di Cairate, iniziato lo scorso fine settimana, e il ritorno dopo trent’anni del Palio di Gorla Minore, che regala un assaggio dei giochi e della competizione in un weekend di sfida fra i quattro rioni – I dettagli

CASALE LITTA – Exodus di Casale Litta fa festa per i 5 anni della sede di Villadosia tra buon cibo e musica. Dalla sera del 9 giugno fino a domenica 11 giugno la comunità si apre per tre giorni di festa – Tutte le informazioni

SAMARATE – La quindicesima edizione della “Summer fest” a Verghera di Samarate. All’Oratorio San Luigi a Verghera l’iniziativa venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 giugno – Tutte le informazioni

VARESE – Porte aperte all’Osservatorio Astronomico, protagonista il bosco. Appuntamento domenica 11 giugno dalle 10 alle 15 al Campo dei Fiori. Entrata senza prenotazione – Tutte le informazioni

TRADATE – Nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico di Tradate con EcoPlanetario del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Per grandi e piccini iniziative, giochi e sentieri da esplorare con la Cooperativa Sociale Astronatura – Tutto il programma

OGGIONA SANTO STEFANO – Al Rifugio Carabelli di Oggiona torna la Orangefest. Parte venerdì 9 giugno la manifestazione organizzata dai ragazzi dell’Orange Oggiona, la squadra che prende parte al campionato CSI Varese. Fino all’11 giugno musica, cibo e giochi – Tutte le informazioni

JERAGO CON ORAGO – Sabato e domenica due giorni di Superfesta per la chiusura dell’anno scolastico della scuola dell’infanzia Ippolita Bianchi Gori di Jerago – Il programma

GIOCHI E LABORATORI

MALNATE – Sabato mattina nel parco di Villa Braghenti il primo di tre laboratori estivi per i bambini. Sarà un laboratorio di ceramica “Dal museo al parco: animaletti in fuga” – Come partecipare

SPORT

VARESE – Alla Festa del Rugby Varese due Open Day dedicati ai più giovani. Per ragazzi e ragazze di Varese e provincia nati dal 2006 al 2012 venerdì pomeriggio e per bambini e alle bambine nati tra il 2011 e il 2019 sabato mattina – Leggi qui

MALNATE – Torna sabato l’appuntamento con la “Peace Cup”: sei squadre della categoria Esordienti saranno protagoniste in campo nel segno del fair play – La manifestazione

VARESE – Arriva il torneo nazionale di “spada laser”. E’ la prima volta che Varese ospita un torneo nazionale di questa curiosa disciplina, che ricorda i duelli di star wars. In provincia un caso simile è avvenuto solo diversi anni fa a Busto – Tutte le informazioni

STORIE E SPETTAOLI

VARESE – Con Giallo Junior la libreria Potere ai bambini porta 4 autori di noir per ragazzi ai Giardini Estensi nei pomeriggi di venerdì 9 e sabato 10 giugno. L’evento è promosso in occasione del festival Nord in giallo – Scopri i dettagli

CADEGLIANO VICONAGO – Il Festival del teatro a Cadegliano Viconago porta in scena La Sirenetta, domenica 11 giugno all’oratorio lo spettacolo liberamente tratto dall’opera di Hans Christian Andersen – Lo spettacolo

GITE ED ESCURSIONI

SARONNO – GUENZATE – MONTANO LUCINO – Nel fine settimana quattro passeggiate notturne per le famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni sui sentieri del Parco del Lura alla Scoperta delle lucciole guidati dagli educatori di Koinè cooperativa sociale- Scopri i dettagli

VARESE – Due visite straordinarie all’isolino Virginia. Sabato 10 giugno alle 10 e alle 14, Archeologistics organizza due occasioni da non perdere per poter accedere al bene Unesco che custodisce una storia che dal Neolitico è giunta fino a noi – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Sulle rive del Lago Maggiore c’è l’unico labirinto di camelie in Italia. Lo ha realizzato Enrico Gasparini e oggi richiama migliaia di persone all’anno. L’unica regola per accedere? “Può entrare solo chi ama le piante e gli animali” – Scopri di più

MAMMA E PAPA’

MALNATE – Sos Malnate propone per sabato pomeriggio il corso di primo soccorso pediatrico per imparare le manovre di disostruzione pediatrica e la rianimazione cardiopolmonare infante e bambini – Come partecipare

VARESE – Mani di mamma invita alla “Giornata mondiale del lavoro a maglia in pubblico” per sferruzzare insieme. La ricorrenza cadrà sabato 10 giugno e il gruppo varesino che realizza completini per i bimbi della terapia intensiva neonatale attende appassionati e non di ferri e lana – Tutte le informazioni

PER TUTTI – Sport, musica e salamelle alla Festa del Rugby a Varese e poi arte, letteratura ed eventi sportivi nel fine settimana in arrivo – Cosa fare nel weekend