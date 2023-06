Exodus di Casale Litta fa festa per i 5 anni della sede di Villadosia tra buon cibo e musica

Dalla sera del 9 giugno fino a domenica 11 giugno la comunità si apre per tre giorni di festa

Dal 9 giugno, a partire dalle ore 18:00 con l’aperitivo, fino a domenica sera 11 giugno la comunità di Villadosia 4Exodus, come consueto, riaprirà le porte per accogliere all’insegna del buon cibo e dell’allegria gli amici di sempre e quanti, nei suggestivi spazi all’aperto della Cascina, vorranno sperimentare un momento di serena convivialità.

I ragazzi della “Casa” pronti ad accogliere chiunque

Festeggeremo il quinto compleanno della Comunità e oltre al buon cibo, alla bellezza del luogo e alla simpatia ad accogliervi ci saranno i ragazzi della “Casa” che come sempre sono i veri protagonisti di ogni evento: si occuperanno della cucina, dell’allestimento, del servizio e dell’animazione, dedicando spazio anche alla presentazione delle loro opere esposte nella mostra “Segni di libertà”.

La cucina semplice ma buona e la finale di Champions

Le tre serate saranno caratterizzate da piatti semplici, ma curati, quindi, oltre al classico panino con la salamella, alla grigliata di carne, al fritto misto e alla pizza cotta nel forno a legna del nostro laboratorio artigianale, sarà possibile gustare salsiccia messicana e fagioli, stinco con patate al forno, orecchiette al sugo di costine e molto altro ancora. La festa sarà anche l’occasione per lanciare due nuove iniziative: il “Primo Fritto” che vi delizierà con panzerotti e frittelle dolci e il chiringuito un angolo speciale dove consumare un gustoso aperitivo, ma soprattutto un’occasione per incontrarsi e divertirsi insieme in un angolo verde pensato, allestito e curato dai nostri ragazzi. Ci sarà inoltre la possibilità venerdì e domenica di ascoltare della buona musica e sabato sera di seguire insieme la finale della Champions League.

Gli educatori e i ragazzi vi aspettano

“Nella semplicità della nostra Cascina e con l’entusiasmo di sempre gli educatori e i ragazzi della comunità vi aspettano e contano sulla vostra presenza. Quest’anno offriremo anche un gustoso aperitivo e scambieremo due chiacchiere al nuovo chiringuito per dirci che ci siamo e che continuiamo a metterci il cuore”- conclude Giada Marinò, responsabile della Comunità 4exodus Villadosia.

Per info e prenotazioni:

Comunità Pedagogico Riabilitativa

Via Stazione 37 Villadosia di Casale Litta (VA)

Tel. 3737778366/3494051550

Email: villadosia@4exodus.it

www.4exodus.it – facebook: 4exodus cooperativa sociale onlus