Fa bene o fa male? Alla Biblioteca di Tradate Dario Bressanini e i dubbi sul cibo, tra scienza e bufale

Nuovo interessante appuntamento alla Biblioteca Frera di Tradate, dove giovedì 15 giugno alle 21.15 sarà ospite il noto divulgatore e professore di chimica Dario Bressanini. L’occasione sarà la presentazione del suo ultimo libro intitolato “Fa bene o fa male? Manuale di autodifesa alimentare”, pubblicato da Mondadori.

Dai salumi cancerogeni al famigerato olio di palma, dai misteriosi zuccheri aggiunti al temutissimo sale, oggi il cibo sembra più un nemico da cui difendersi che uno dei grandi piaceri della vita. Questo anche a causa del marketing, che sui temi dell’alimentazione si fa sempre più aggressivo, e della proliferazione di studi e articoli allarmistici che di scientifico hanno ben poco.

E’ paradossale che, proprio quando abbiamo a disposizione un assortimento di cibo senza precedenti, non solo mangiamo troppo e male, ma siamo sempre più confusi e ansiosi rispetto a ciò che dovremmo o non dovremmo mettere nel piatto. La domanda che ci poniamo più spesso è “Fa bene o fa male?”. E pretendiamo risposte facili, un sì o un no. Peccato che sia impossibile comprendere come funzioni il motore della ricerca scientifica, come distinguere la scienza della pseudoscienza, o uno studio serio da una bufala di ultima generazione.

In questo nuovo libro, Dario Bressanini dà una serie di strumenti per evitare di cadere nelle trappole dei media e della pubblicità. Lo fa prendendo in esame alcuni falsi miti, come la clorofilla che farebbe bene alla pelle e ai capelli, il cioccolato che “aiuta a dimagrire”, ma anche a ottenere un premio Nobel, o il sale rosa dell’Himalaya che in realtà è prodotto in Pakistan.

Avvalendosi di studi scientifici inoppugnabili, ci guida nella scelta di alcuni alimenti basilari, per insegnarci a distinguere le informazioni di abbiamo davvero bisogno da ciò che il marketing vuole darci a intendere.

Con il linguaggio semplice e l’approfondimento scientifico che l’hanno sempre contraddistinto, Bressanini smonta a una a una le nostre paure alimentari, permettendoci di trovare da soli le risposte che cerchiamo e, quindi di fare la spesa e sederci a tavola con più consapevolezza e serenità.

Dario Bressanini è ricercatore universitario e docente di Chimica all’Università dell’Insubria di Como. Curatore per la rivista “Le Scienze” della rubrica mensile Pentole e provette è anche autore del blog Scienza in cucina, Tra le sue numerose pubblicazioni ricordiamo Pane e bugie (2010), Contro natura (2015), e, per Gribaudo, La scienza della pasticceria (2014), La scienza della carne (2016), La scienza delle verdure (2019) e La scienza delle pulizie (2022). Uno dei divulgatori scientifici più amati e stimati, i suoi canali social sono seguiti da oltre un milione di follower.