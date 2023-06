FdI: “Becero chi si sta appropriando della manifestazione per l’ospedale di Gallarate”

“La convocazione del consiglio comunale sull’ospedale non ha più ragione di essere: le opposizioni ritirino le richieste”. Lo dice il gruppo di Fratelli d’Italia, dopo la visita dell’assessore Bertolaso all’ospedale di Gallarate.

Lo dice prima di tutto il coordinatore Stefano Romano: “Questa mozione non ha più senso”. E alle opposizioni contesta quelli che considerano i “timidi interventi sentiti di fronte alle persone che avevano chiesto di incontrare”. E incalza: “Mi chiedo quanto interesse vero o quanto di strumentale”.

Già al momento della visita di Bertolaso, FdI si era presentata in forze, rivendicando un ruolo in Regione, tra Pirellone e Palazzo Lombardia. “Non vogliamo prenderci meriti ma neppure e colpe” dice con un po’ di understatement l’assessora regionale Francesca Caruso. “La dimostrazione del fatto che abbiamo lavorato è il fatto che l’assessore sia venuto a Gallarate nell’arco di un mese. Ci siamo attivati prima in consiglio al 23 maggio con Christian Garavaglia, poi anche in giunta”.

FdI critica anche fortemente le opposizioni anche imputando loro di aver spinto – all’indomani della visita di Bertolaso – la manifestazione in difesa dell’ospedale prevista per l’8 giugno.

Una “manifestazione divisiva, perché fa intendere che alla sinistra interessa e al centrodestra no”, dice il consigliere comunale Luca Sorrentino. Che però precisa che l’“intenzione è lodevole ma non vorremo fosse strumentalizzata”.

Stefano Romano: “C’è chi la sta strumentalizzando, i promotori stiano attenti a non farsi usare da certi personaggi della politica”. Ma Fratelli d’Italia l’8 giugno ci sarà? “Non abbiamo ancora valutato: valuteremo se andare o non andare, se ci sarà un riverbero delle forze politiche di opposizione FdI non ci sarà”.

Nella conferenza stampa – presente anche l’assessore alla sicurezza Germano Dall’Igna – vengono stigmatizzati anche “gli attacchi portati avanti dalle opposizioni verso il presidente del Consiglio” Marco Colombo, considerati “pretestuosi e fuori luogo”.

Perché? La questione riporta all’ultimo consiglio, quando passata mezzanotte fu rinviata la mozione sull’ospedale.

“Il presidente il suo ruolo l’ha svolto correttamente” dice Romano. “La discussione a tarda ora è da imputare alla richiesta negata di un cambio di ordine del giorno, negata da un consigliere comunale di opposizione (Sonia Serati di Più Gallarate, ndr)”.

Quanto al rinvio, “quando era mezzanotte e un quarto ci siamo presi la responsabilità di sospendere brevemente la seduta, su nostra richiesta, di FdI, non del presidente del consiglio comunale” continua il consigliere Sorrentino. Per questo la richiesta è di “inviare scuse formali al presidente del consiglio comunale”, conclude sul punto Romano.

“Ancora un volta il centrosinistra ha fatto una brutta fugura” dice ancora Sorrentino. Che cita anche un precedente che (in ruolo diverso, da legale incaricato dal Comune) lo coinvolge direttamente: “Sul caso della fideiussione bulgara abbiamo visto anni dopo attacchi, poi una volta incassata la fideiussione l’argomento è scomparso, prova della demagogia delle richieste dell’opposizione”.