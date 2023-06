Festa Calabro-Lombarda ad Albizzate: nonostante la pioggia un successo grazie alla collaborazione tra associazioni

Nel cuore della Lombardia, la comunità di Albizzate ha avuto un assaggio dell’ospitalità e dei sapori della Calabria, durante la Festa Calabro-Lombarda organizzata dal 9 all’11 giugno. Un evento straordinario che ha unito due regioni, la Lombardia e la Calabria, ricche di storia e tradizioni, dando vita ad una celebrazione unica nel suo genere grazie alla collaborazione tra le associazioni del paese.

La festa, che si è tenuta in Piazza IV Novembre, ha trasformato il centro di Albizzate in un vivace angolo di Calabria, offrendo ai partecipanti la possibilità di assaporare i piatti tipici della cucina calabrese e di immergersi nella tradizione musicale del Sud Italia. Il menù gastronomico, protagonista assoluto dell’evento, ha guidato i partecipanti in un viaggio culinario attraverso le ricette tradizionali calabresi, riportando alla vita sapori e colori intensi.

La Festa Calabro-Lombarda è stata organizzata dalla comunità calabrese locale in collaborazione con la ProLoco Albizzate e gli Alpini, sotto il patrocinio del Comune. Il successo di questa edizione conferma il valore di tali collaborazioni, che hanno permesso di realizzare un evento di tale portata e fascino.

Il Comitato Solidale Albizzatese, organizzatore dell’evento, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutte le associazioni coinvolte: “Il comitato solidale Albizzatese che da nove anni organizza la festa lombardo-calabra ringrazia tutte le associazioni che hanno permesso di realizzare al meglio la tre giorni”.

Un ringraziamento che sottolinea l’importanza del lavoro di squadra e della collaborazione tra associazioni nel dare vita a eventi di successo.