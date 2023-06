Festa in casa VON, la squadra maschile promossa in Serie C

La netta vittoria ottenuta ai danni della Pallanuoto Milano (19-5) ha regalato una grande gioia alla Varese Olona Nuoto: la squadra maschile diretta da coach Daniele Osigliani ha centrato la promozione matematica in Serie C.

Un risultato meritato per come la VON ha affrontato la stagione ma anche le partite decisive: «Sono molto contento dell’approccio alla partita – spiega proprio Osigliani – Nelle ultime settimane i ragazzi si sono allenati con l’atteggiamento giusto e la consapevolezza di chi ha un obiettivo e non deve sbagliare. Anche prima della partita ho visto nei loro occhi una grande concentrazione e la voglia di dimostrare il proprio valore in acqua». (Nella foto: capitan Drammis)

E la VON non ha sbagliato: dopo un primo quarto equilibrato i varesini hanno piazzato un secondo parziale da 8-3 che ha deciso il risultato dopo appena metà gara. E gli ultimi due periodi sono serviti solo a rifinire il lavoro, con Oleotti autore di cinque reti seguito dalle triplette di Belli e Pandolfo.

«Sono molto soddisfatto del percorso di crescita tecnico e umano del gruppo – prosegue Osigliani – Durante l’arco della stagione ognuno di loro è migliorato sotto questi aspetti e la prestazione di oggi ne è stata la conferma». Il successo della VON è maturato davanti a una grande cornice di pubblico: «Nelle partite in casa è sempre stato “l’ottavo uomo in acqua per noi”: i tifosi ci hanno sempre supportati e da parte di tutta la squadra li ringrazio».

A completare la festa, le parole del presidentissimo Fabio Fabiano, da sempre anima della pallanuoto varesina: «Questa è una vittoria di tutti, non solo dei ragazzi in acqua e di Daniele a bordo vasca. Di tutti quelli che non si sono risparmiati per raggiungere questo risultato. È anche un successi dei giovani, dei più piccoli, dei genitori: nell’ultima partita in casa abbiamo visto il cuore della società: questa è la VON».

Ora, per concludere in bellezza, restano due appuntamenti: l’ultima partita di campionato a Torino, sabato 10 contro la Abundance Synchro, e la finale del campionato di Pallanuoto Italia under 22. Un altro obiettivo che in casa Varese si proverà a mettere in bacheca.