Festival del teatro a Cadegliano Viconago, in scena “La Sirenetta”

Per il Cadegliano Festival “Piccola Spoleto”, nella categoria teatro Family, domenica 11 giugno l’appuntamento è all’Oratorio di Arbizzo di Cadegliano Viconago alle ore 18.00 con il teatro dei Navigli di Milano che porterà in scena “La Sirenetta”

Liberamente tratto da La Sirenetta di Hans Christian Andersen

scritto e diretto da Luca Cairati | con Giulia Martina, Maurizio Misceo, Davide Najjar

liberamente ispirata ad una delle fiaba più amate di Hans Christian Andersen, La Sirenetta, rivisitata in chiave teatrale da Luca Cairati. Con La Sirenetta la regia ripropone il format vincente dell’armoniosa unione di prosa per bambini e musical, andando a confezionare un prodotto

irresistibile per bambini e famiglie.

La Sirenetta, Ariel, vive sul fondo del mare con suo padre, Re Tritone e le sorelle maggiori. Secondo

la tradizione delle sirene, a quindici anni le viene concesso di nuotare fino in superficie per guardare il mondo sopra il mare, dove ha modo di vedere una nave comandata da un bellissimo principe, Eric, di cui si innamora. A seguito di una terribile tempesta, la Sirenetta riesce a salvare il principe dal naufragio, trasportandolo fino alla spiaggia; Ariel canta per lui, ma il principe ha perso conoscenza e non ha modo di vederla. Incantato dal ricordo della sua voce, Eric giura di trovare colei che lo ha salvato, mentre Ariel cerca un modo per unirsi a lui e al suo mondo. La risposta le arriva

però dalla terribile Ursula, che la trasforma in umana per qualche giorno, in cambio della sua voce, che il principe tanto cercava… Come faranno i due innamorati a ritrovarsi?

Come in ogni produzione di Teatro dei Navigli, dietro ai sorrisi e al divertimento si celano importanti consigli per i piccoli spettatori: non perdere mai se stessi, non fingere di essere qualcun altro per voler appartenere a un nuovo mondo, la nostra unicità è preziosa, non dimentichiamolo mai, non rinunciamo mai alla nostra voce nel mondo.