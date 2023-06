Filosofia e poesia guidano la 37esima edizione dei Quaderni del Cairoli

Non un semplice annuario, i Quaderni del Cairoli sono una finestra aperta sulla vita del Liceo Classico di Varese e insieme un’occasione per scoprire e condividere approfondimenti e spunti di riflessione sulle tradizionali materie di studio che non smettono mai di innovarsi.

Tanta filosofia e tanta poesia tra i saggi che aprono la 37^ edizione dei Quaderni del Cairoli, a firma di docenti, ex docenti o ex studenti tra cui Livio Ghiringhelli, indimenticato preside del Cairoli che diede il via al primo numero dei Quaderni del Cairoli negli anni ’80.

L’introduzione del testo – che si chiude con le rituali foto di classe degli studenti, cui la pubblicazione viene distribuita in questi giorni – è a cura del preside distaccato all’Ufficio scolastico regionale, Salvatore Consolo e congiuntamente a cura della preside reggente Nicoletta Pizzato. «Abbiamo voluto mantenere e rilanciare la tradizione dei Quaderni del Cairoli e mi auguro che dal prossimo anno il Liceo classico di Varese possa tornare ad avere un preside a tempo pieno, come merita», afferma Pizzato.

In copertina e nella quarta di copertina due opere a cura di Alessandro Boscarini realizzati in altrettanti progetti con gli studenti: «Tengo molto alle copertine colorate che ho introdotto quando sono diventata responsabile della pubblicazione – afferma l’ex docente del Cairoli, Nerella Botta – Mi piace siano legate agli studenti, da sempre protagonisti dei Quaderni del Cairoli. Alcuni di loro hanno anche fornito dei contributi per la pubblicazione».

Tra le pagine anche il ricordo di tre amati docenti del Liceo Classico di Varese venuti a mancare nel 2023: Ebe Comotti, Giuseppe Golonia e Angela Mazzetti.

«Anche questa 37^ edizione dei Quaderni del Cairoli verrà conservata nella Biblioteca di Castro pretorio a Roma, a Firenze e a Brera oltre che all’Archivio di Stato», ricorda con orgoglio Paolo Pietrosanti, insegnante di Italiano e membro, assieme a Consolo, del Comitato di redazione.

Una copia dei Quaderni del Cairoli sarà poi conservata nella libreria del Liceo che espone in bella vista tutte le edizioni della pubblicazione, dal 1987 ad oggi.

«I Quaderni rappresentano una traccia continua e importante della storia del Liceo Classico di Varese, degli insegnanti, degli studenti e dei progetti cui hanno dato vita insieme nel tempo. Un patrimonio da valorizzare», commenta l’ex docente e firma della rivista Rosalba Ferrero.