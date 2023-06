Fine settimana con due nuovi appuntamenti con il baseball in compagnia degli Hornets di Tradate

Continua anche questo fine settimana la stagione di campionato (regular season) per le due formazioni tradatesi di Baseball, gli HORNETS Under12 e gli HORNETS StoneAge. Per entrambi l’appuntamento è sul diamante di casa, l’HORNETS field, situato presso il centro sportivo Uslenghi in via F. Amato a Tradate.

Inaugurato proprio all’inizio di questa stagione, l’HORNETS field vedrà scendere in campo per prima la squadra Senior, gli Hornets StoneAge, venerdì 9 giugno nella sfida contro i Buffaloes Bovisio.

Novità assoluta, la gara si svolgerà in orario serale a partire dalle 20.30. L’orario inconsueto è anche per agevolare chi da appassionato o da semplice curioso voglia divertirsi assistendo ad una gara di questo appassionante sport.

Sabato 10 invece sarà la volta dei piccoli “calabroni” under 12 affrontare la formazione pari categoria dei Braves Lentate. L’inizio in questo caso è fissato per le 10 in punto.

In entrambe le occasioni e per tutta la durata degli eventi sarà disponibile un servizio bar/cucina a cura dei padroni di casa.

Per info: asdvaresehornets2018@gmail.com