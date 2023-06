Forti temporali sul varesotto: grandine, allagamenti e piante abbattute

Un forte temporale, scoppiato poco prima delle 21 di domenica 11 giugno, ha colpito la provincia di Varese causando allagamenti e tagli di pianta.

In pochi minuti sono arrivate ai vigili del fuoco di Varese una quarantina di richieste di soccorso: le zone maggiormente colpite sono Viggiù, le due frazioni di Cantello di Gaggiolo e Ligurno, Malnate, Vedano Olona, Gazzada Schianno, Buguggiate.

Molte però le segnalazioni dei lettori un po’ da tutta la provincia da Angera a Marchirolo, da Vergiate a Varese: in particolare si segnalano rallentamenti in A8, grandine in molti paesi del nord varesotto e nei paesi intorno a Varese. Tra le segnalazioni anche quella di un albero caduto tra Cunardo e Ferrera all’altezza del bivio dello sci di fondo. I lettori ci comunicano che la strada non si può percorrere.

Alcune delle immagini ci sono giunte anche dalla festa di Erbamolle, dove la grandine ha invaso i tendoni, e dall’autostrada A8 tra il bivio di Gallarate e Varese, dove in diversi punti il sedime autostradale era invaso dall’acqua.

I vigili del fuoco stanno intervenendo con diverse squadre.