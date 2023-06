Detriti sui binari, deraglia un treno merci a Laveno Mombello

Il forte maltempo nella notte di mercoledì 7 giugno ha causato danni anche alla linea ferroviaria con conseguenti disagi per la mattina .

“Circolazione ferroviaria interrotta da questa mattina (ore 5:00) tra Luino e Laveno per danni causati dal maltempo e dal forte temporale che ha colpito la zona – ha spiegato in una nota RFI – A causa di presenza di detriti sulla sede ferroviaria all’imbocco della galleria Laveno fra Porto Valtravaglia e Laveno Mombello, un treno merci è fermo in linea. L’impatto con i detriti ha provocato l’uscita dai binari delle ruote dei primi due assi del solo locomotore, senza altre conseguenze sulla restante composizione del treno merci. È in corso la riprogrammazione della circolazione. I treni regionali subiranno limitazioni e cancellazioni. I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea”. (foto di repertorio)

LA SITUAZIONE DEI TRENI

In alternativa i passeggeri possono utilizzare i treni che viaggiano su rete Ferrovie Nord nella tratta MILANO-LAVENO. Presente un Bus nella stazione di LUINO alle ore 08:15 circa. Presente un Bus nella stazione di LAVENO MOMBELLO FS alle ore 08:15 circa.

Sono stati CANCELLATI intera tratta i seguenti treni:

– 25309 (LUINO 07:18 – MILANO PORTA GARIBALDI 08:41)

– 25326 (GALLARATE 07:19 – LUINO 08:15)

– 25302 (MILANO PORTA GARIBALDI 08:05 – LUINO 09:43)

Per informazioni si consiglia di prestare attenzione agli annunci e ai monitor di stazione e di seguire il proprio treno sull’App Trenord digitando il numero della corsa nella sezione “Circolazione real time”.