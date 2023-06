Fratelli d’Italia sfonda i mille iscritti: “La nostra crescita è anche territoriale con 32 circoli in provincia di Varese”

Trentadue circoli attivi sul territorio provinciale, al vaglio altre richieste di costituzione e più di mille iscritti al partito. Dopo il boom elettorale sancito dalle urne il partito di Giorgia Meloni ci tiene a rivendicare una crescita della propria politica attiva ben visibile anche nel territorio.

Marco Colombo, già consigliere provinciale e presidente del consiglio comunale di Gallarate, rivendica il lavoro fatto da responsabile territoriale dei circoli: «Fratelli d’Italia non cresce solo nelle urne ma anche come presenza attiva sul territorio: abbiamo sfondato la quota dei mille iscritti e cresce il lavoro territoriale dei militanti».

Sono segnali della crescita e ramificazione del partito anche in un luogo dove sono sempre stati soltanto la Lega, il Partito Democratico e in parte Forza Italia a farla da padroni. «Ora il nostro partito a Varese vanta rappresentanze a tutti i livelli – conclude Colombo –: in parlamento, in consiglio regionale, in Giunta Regionale, in provincia e nei comuni e la crescita si vede. La nostra campagna 2023 è iniziata da poco e presto partirà anche l’attività di iscrizioni portata avanti dai circoli».