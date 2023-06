Fugge dopo la rapina in un distributore di benzina al confine di Fornasette, è caccia al bandito

La Polizia cantonale comunica che oggi, poco dopo le 7.00, è avvenuta una rapina in un distributore di benzina in via Cantonale a Monteggio, a pochi chilometri dal valico di Fornasette.

Stando a una prima ricostruzione, un individuo col viso coperto da un casco è entrato nel distributore e ha minacciato una dipendente facendosi consegnare il contenuto della cassa. Successivamente si è dato alla fuga. Non ci sono feriti. Le ricerche del rapinatore, finora senza esito, sono scattate immediatamente. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città Lugano. Al dispositivo prende parte anche l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

I connotati sono i seguenti: uomo, 30-40 anni, 180 centimetri di altezza, carnagione chiara, indossava jeans chiari, una giacca e una sciarpa, volto coperto da un casco. Si è espresso in lingua italiana senza particolari accenti.

Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti nelle vicinanze del distributore sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.