“Fuori Festival”: al Gaggetto di Laveno un’esplosione di sport, musica e arte

Il parco Gaggetto di Laveno si prepara ad ospitare, sabato 10 giugno dalle 10:00 alle 20:00, un grande evento che unisce sport, musica e arte. Si tratta del “FUORI FESTIVAL”, promosso a conclusione del bando “Smart” del Comune di Laveno Mombello, che ha coinvolto il Consiglio Comunale dei Giovani e Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione e WgArt, partner del bando.

Il festival inizierà alle 10:00 con la prima tappa del Laveno Summer Cup, un emozionante torneo di beach volley che si estenderà durante tutta l’estate, toccando anche i paesi limitrofi, e che si concluderà con la super coppa finale durante la Festa dello Sport a settembre sempre al parco Gaggetto.

Dalle 14:00, invece, prenderanno il via una serie di laboratori, come il laboratorio di stampa e l’Urban Lab con WgArt, il Digital Eye Contact con i peer educators del Liceo Sereni di Luino, il Rime e Beats con Fabio Kaso, un Workshop di Hulahop con Smelli e un Hiphoplab con GinFit.

A partire dalle 15:00 si aprirà la possibilità di giocare al torneo di Molkky, un affascinante gioco finlandese adatto a tutte le età, mentre a partire dalle 16:00 gli amanti dell’hip-hop avranno l’occasione di partecipare a una Jam Session con Fabio Kaso, in cui giovani artisti locali si esibiranno e daranno vita a uno spettacolo energico e coinvolgente. E per concludere in bellezza, a partire dalle 18:00, si terrà un DJ set con Reflex Staff.