Galbiati saluta la Openjobmetis: sarà l’allenatore di Trento

In attesa di capire se Matt Brase sarà di nuovo il capo allenatore della Openjobmetis (l’alternativa che potrebbe allontanarlo è il ritorno in NBA, accanto a Nick Nurse a Philadelphia), lo staff tecnico biancorosso perde un tassello importante.

Paolo Galbiati ha infatti scelto di separarsi in modo consensuale dalla Pallacanestro Varese – c’era una clausola in questo senso nel suo contratto – perché accetterà la proposta di diventare capo allenatore a Trento. I bianconeri dovevano infatti sostituire il veterano Lele Molin (che ha rinunciato a due anni per avvicinarsi a casa: sarà vice a Venezia) e hanno scelto Galbiati per la propria panchina.

Il tecnico milanese era arrivato a Varese dodici mesi fa per ricoprire il ruolo di “allenatore associato”: in pratica il braccio destro di Brase che era all’esordio assoluto in Italia e in Europa e necessitava di una sorta di “guida” al basket tricolore. A Galbiati era anche spesso delegato il lavoro in palestra durante la settimana.

«Pallacanestro Varese intende augurare il meglio a Paolo, sia a livello professionale che, soprattutto, a livello personale» si legge in calce al comunicato del club biancorosso che ora dovrà riaprire i colloqui per il ruolo di vice, anche se logicamente la scelta principale sarà quella su (o meglio, di) Brase. Galbiati, che ha 39 anni, torna invece capo allenatore in Serie A dopo avere diretto Torino e Cremona.