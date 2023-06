Gavirate capitale del remo per due giorni di gare, pioggia di medaglia per il Varesotto

Fine settimana di ottimi risultati per i canottieri del Varesotto nelle acque amiche di del lago di Varese, campo di gara dei campionati italiani assoluti Under 19, pesi leggeri e Senior 2023 di fronte al lido di Gavirate.

Un meteo clemente ha permesso agli atleti provenienti da tutta Italia di sfidarsi con le condizioni climatiche migliori, su uno dei bacini più apprezzati per questo tipo di competizioni, che non a caso dal 16 al 18 giugno ospiterà poco più in là, alla Schiranna, la tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio.

A fare la voce grossa i padroni di casa della Canottieri Gavirate che portano a casa diversi successi: primo posto per l’otto senza femminile senior (Calabrese Vittoria, Borghi Sara, Barison Matilde, Monteggia Caterina, Spirito Aurora, Schwartz Greta, De Filippis Linda, Codato Alice, Barili Martina -Tim.), il due senza femminile (Codato Alice e De Filippis Linda), il quattro di coppia pesi leggeri maschile (Lalicata Francesco Emilio, Fietta Nicolò Oddo, Borgonovo Luca, Borgonovo Giovanni), il singolo Under 19 femminile (Spirito Aurora), il due senza under 19 maschile (Riboni Maximilian e Giorgetti Matteo). Argenti per il quattro con maschile senior (Bellomo Giuseppe, Gautsch Philipp, Simonetta Elia, Biolcati Christian, D’Ambrosio Giovanna -Tim) nella gara vinta dalle Fiamme Oro di Matteo Castaldo, Giuseppe Vicino, Matteo Della Valle, Davide Mumolo e la timoniera gaviratese Ilaria Colombo, il doppio senior maschile (Pazzagli Andrea e Borgonovo Giovanni), il due senza senior maschile (Timpanaro Alessandro e Caramaschi Edoardo), il singolo senior maschile (Peretti Riccardo) nella gara vinta dall’azzurro Nicolò Carucci delle Fiamme Oro, cresciuto proprio a Gavirate, il doppio pesi leggeri femminile (Barison Matilde e Borghi Sara). Bronzo in casa Gavirate per l’otto maschile Senior (Gautsch Philipp, Pazzagli Andrea, Bellomo Giuseppe, Caramaschi Edoardo, Simonetta Elia, Rocchi Edoardo, Timpanaro Alessandro, Peretti Riccardo, Barili Martina -Tim.). Quarti posti di tutto rispetto per il due con maschile Senior (Biolcati Christian e Carrettin Sebastiano, Barili Martina -Tim.), quattro di coppia femminile Senior (Schwartz Greta, Monteggia Caterina, Caraffini Alessandra e Calabrese Vittoria) e otto Under 19 maschile (Cervellin Filippo, Riboni Maximilian, Thomazetto Matias, Assunto Samuele, Pellegrini Simone, Colombo Tommaso, Giorgetti Matteo, Chiesa Fausto, Tronconi Lorenzo -Tim.).

La Canottieri Varese porta a casa l’oro con l’otto pesi leggeri maschile (Boleso Angelo, Bottinelli Alessandro, Demiliani Nicolò, Guareschi Mario, Isella Edoardo, Mazzonetto Tommaso, Ossola Lorenzo, Radice Emanuele, Fanchi Niccolo’ -Tim.) e con l’otto Under 19 maschile (Brambilla Maichol, Brega Lorenzo, Carcano Lorenzo, Cinquantini Tommaso, Di Gioia Davide, Maineri Cristian, Cracco Lorenzo, Morello Tommaso, Fanchi Margherita -Tim). Argento per l’otto senza femminile senior (Bulgheroni Gaia, Bulgheroni Greta, Intraina Julia, Lauriello Michela, Martin Silvia, Lucchina Rachele, Bartolomei Elisa, Tamborini Giada, Belluco Sara -Tim.), il doppio Under 19 (Boleso Angelo e Brambilla Maichol) e il quattro con Under 19 femminile (Aroldi Neve, Della Bella Viola, Gerosa Aurora, Zacchi Elisa, Belluco Sara -Tim.). Bronzi per il quattro di coppia pesi leggeri femminile (Bernasconi Grazia, Corti Viola, Linari Melodie, Stefanin Giorgia), l’otto Under 19 femminile (Aroldi Neve, Bulgheroni Gaia, Fanchi Margherita, Gerosa Aurora, Intraina Julia, Lucchina Rachele, Zacchi Elisa, Tamborini Giada, Doni Riccardo -Tim.). Quinti posti per il doppio senior femminile (Bulgheroni Greta e Prodi Greta), il quattro di coppia maschile Senior (Sessa Matteo, Morello Lorenzo, Prodi Alfredo Davide, Mulas Luca Enea), il singolo Under 19 femminile (Della Bella Viola)

Bronzo per Chiara Ondoli, canottiera di Angera che gareggia con i colori dell’Aniene, terza nel doppio senior femminile. Bene anche Monate che piazza l’argento col due con senior maschile (Orizio Fabio, Verita’ Corrado, Maroni Morgana -Tim.) e il quattro di Coppia pesi leggeri femminile (Bruzzi Eleonora, Carniato Gaia, Stanganelli Chiara, Stella Carlotta), mentre il bronzo con l’otto pesi leggeri maschile (Dianin Matteo, Turchetti Massimo, Binda Alessandro, Benczùr Vilmos, Comodo Nicolò, Mazzucchelli Andrea, Spinoni Luca, Tadiello Nicolas, Maroni Morgana -Tim.). Quarto il quattro senza maschile Under 19 (Binda Alessandro, Benczùr Vilmos, Lampredi Filippo, Talamona Gabriele).

Luino piazza un quinto posto nel due senza femminile under 19 con le sorelle Tosi (Arianna ed Emma), gara dove sono settime le due atlete di Corgeno Chiara Reto e Alessia Serratore. Ispra piazza un quinto posto nel doppio senior maschile con Santaterra Luca e Stocchetti Alessandro.