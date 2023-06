“Genitori alla pari”, alla Festa de l’Unità di Varese arriva la vicepresidente Pd Chiara Gribaudo

Archiviato il weekend d’esordio, la Festa della Schiranna si avvicina al secondo fine settimana, anche stavolta caratterizzato dal giusto mix tra buona cucina, intrattenimento musicale e momenti culturali e politici.

Occhi puntati in particolare su venerdì 30 giugno, quando alle ore 18.30 la struttura di via Vigevano ospiterà l’evento dal titolo “Genitori alla Pari – un’opportunità per le famiglie”: tra le relatrici spicca il nome di Chiara Gribaudo, parlamentare e soprattutto vicepresidente nazionale del Partito Democratico.

Insieme alla deputata piemontese, interverranno Rossella Dimaggio (assessora alle Pari Opportunità del Comune di Varese), Francesca Ciappina (già consigliera comunale e portavoce della Conferenza Donne Dem), Cristina Maranesi (Coordinamento Donne Dem Lombardia) e Stefania Filetti (segretaria generale CGIL Varese)

La cucina, aperta venerdì, sabato e domenica dalle 19.30 alle 21.30, è risultata molto apprezzata nel primo weekend e proporrà alcune novità nel menù per questo secondo round. Intenso anche il programma della balera, sempre apprezzata da coppie di ogni età.

Nelle prossime settimane si susseguiranno altri eventi di approfondimento politico e culturale (anche con la presentazione di alcuni libri), a fianco dei quali non mancherà mai l’intrattenimento culinario e musicale.