Giacomo Licata nuovo segretario dello Spi Cgil di Varese

Giacomo Licata è il nuovo segretario generale dello Spi Cgil. Il successore di Dino Zampieri è stato eletto all’unanimità dall’assemblea generale. Insegnante di professione, Licata è nato ad Agrigento nel 1978. Originario di Racalmuto, il paese di Leonardo Sciascia, ha vissuto a Gela, dove i genitori insegnavano e dove ha frequentato il Liceo, e Palermo dove ha studiato alla facoltà di Lettere e Filosofia.

A Palermo ha lavorato con Arci Sicilia occupandosi della rassegna stampa. Sempre per l’Arci ha lavorato come Educatore Domiciliare per minori a rischio criminalità. Inizia l’impegno politico negli anni 90’, dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio, diventando segretario provinciale della Sinistra giovanile di Caltanissetta. In quegli anni si è occupato prevalentemente di politiche educative e lotta alla mafia. Nel 2000 partecipa al concorso per diventare insegnante in Lombardia. Supera il concorso e si trasferisce a Como dove insegna e vive dal 2001.

Ha iniziato la sua militanza sindacale come Rsu nella scuola dove insegnava. Ha ricoperto diversi incarichi di direzione di importanti strutture della Cgil. Nel 2008 è stato eletto segretario generale della Flc di Como. Nel 2016 è stato eletto segretario generale della Camera del Lavoro di Como. Dal settembre 2021 è in forza allo Spi di Varese dove ha ricoperto l’incarico di segretario organizzativo.