Gli Sabres Ranco campioni lombardi di rugby touch

Domenica 11 giugno a Cinisello Balsamo, al torneo di fine stagione dei Lupi Metropolitan, coordinato da Sean Outschoorn del Rugby Milano Nord, i ragazzi e le ragazze dei Sabres Ranco hanno concluso un’altra ottima stagione di Touch Rugby in cui si sono riconfermati Campioni Lombardia della Federazione Italiana Rugby per il secondo anno consecutivo.

Soddisfatti del risultato positivo il presidente della società Dai Berry, e l’allenatore e capitano della squadra Filippo Zuffada. Oltre al touch rugby, i Seniores Sabres partecipano al Campionato Uisp a 15 giocatori, mentre i ragazzi della Sezione Giovanile militano nei Campionati Fir in collaborazione con gli Unni del Rugby Valcuvia. La squadra Under 15 di questa franchigia della sponda magra, giovedì scorso alla Festa del Rugby Varese, e davanti a un pubblico numeroso e entusiasta, ha vinto un incontro molto combattuto con i ragazzi della quotata società di casa.

Durante il pomeriggio e sera di sabato 17 giugno i Sabres saranno anche presenti alla Giornata dello Sport a Sesto Calende, evento dedicato principalmente ai ragazzi e ragazze dai 6 dai 13 anni. Invece domenica 25 giugno a Ranco sarà l’ultimo appuntamento per gli atleti dei Sabres con la Festa di Fine Stagione, con attività sportiva della giovanile, grigliata durante la pausa pranzo e, alle ore 14, premiazione dei Campioni Lombardia Touch Rugby 2023 con la presenza dell’assessore allo sport del Comune di Ranco, Davide Facciola.

«Questa stagione e stata abbastanza soddisfacente per i Sabres, ma in realtà tutto il rugby si trova ancora in crisi a seguito della pandemia- dice il presidente Dai Berry – Non mancheranno mai giovani giocatori di calcio in Italia, ma il rugby è uno sport di minoranza e quindi ne soffre molto di più. In questo momento anche le società molto più grandi di noi fanno fatica a trovare giocatori a sufficienza. A settembre si terrà in Francia la prossima Coppa del Mondo e spero che una buona prestazione della Nazionale Azzurra avrà l’effetto di alzare di nuovo il profilo di nostro bellissimo sport».

Nella foto – In piedi: Pietro Bregani, Valerio Todeschini, Eric Landoni,- Stefania Cervo, Dai Berry, Gianluca Vescio. Seduti: Filippo Rembold, Marco Selimi, Javier Yunta, Teo Maruszewski, Massimo Ciani, Filippo Zuffada, Filippo Turetta, Maurizio Marseglia. Sdraiati: Roberto Ciani, Gabriele Gasparon. Seduta a terra: Ana Chiello.