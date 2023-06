Glocal raccoglie proposte per la prossima edizione del festival del giornalismo

L’appuntamento è dal 9 al 12 novembre a Varese, il tema scelto per questa edizione è Visioni. L’idea quella di provare a immaginare il giornalismo di domani e di raccontare come le nuove tecnologie possano contribuire a costruirlo. Come ormai tradizione, Glocal apre una call for ideas, offre in altre parole a chiunque la possibilità di suggerire un tema, una proposta, uno spunto di discussione per costruire il palinsesto del festival.

Per presentare una proposta è sufficiente compilare il form disponibile a questo link (e, per comodità, in calce a questo articolo). Il team interno alla redazione effettuerà quindi una selezione per costruire il palinsesto della dodicesima edizione del festival. Per qualunque necessità di informazioni o chiarimenti, è possibile scrivere a questo indirizzo.

Quella per gli incontri dedicati alla formazione dei giornalisti non è però l’unica call aperta. Quest’anno, infatti, VareseNews vuole organizzare anche una sorta di fuori Glocal. Ovvero una serie di eventi dedicati a tutta la cittadinanza che animino il territorio della provincia di Varese tra il 2 ed il 12 novembre. Si chiama Glocal+ e chiunque volesse contribuire organizzando un evento, da uno spettacolo alla presentazione di un libro, da un convegno a un laboratorio per bambini, può farlo compilando questo form.