Guasto alla rete di distribuzione idrica, possibile intorbidimento dell’acqua a Sant’Ambrogio, Fogliaro e Rasa

LeReti, società del gruppo Acinque, comunica che, a causa di un guasto non programmato alla rete di distribuzione idrica, potranno verificarsi episodi di intorbidimento dell’acqua nelle seguenti aree del comune di Varese: Sant’Ambrogio, Fogliaro e via per la Rasa.

L’intervento non programmato ha carattere di urgenza, e le attività verranno concluse nella serata di oggi, martedì 6 giugno.

Il personale di Lereti attuerà tutte le modalità tecniche ed organizzative per limitare il più possibile i disagi arrecati alle utenze interessate.