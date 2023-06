“Hanno rubato il portafogli a mia madre: via soldi, bancomat e foto ricordo che non torneranno più”

Il portafogli rubato, i soldi prelevati dal conto bancario e la trafila per denunciare e cercare di bloccare carte e di recuperare i documenti. Ma soprattutto la rabbia e la delusione per i ricordi che sono andati persi, le foto dei nonni e dei genitori che non torneranno più indietro.

Un episodio che purtroppo si ripete spesso e che denuncia un nostro lettore, che si firma ma che preferisce rimanere anonimo: «Buongiorno, vi scrivo per chiedere se per caso qualcuno ha ritrovato un grosso portafogli marrone da donna in centro a Varese. Zona Corti o Piazza Repubblica. Il portafogli è stato rubato a mia madre, una donna anziana, mercoledì 31 maggio intorno alle ore 15.30, probabilmente da due ragazze, in un negozio del centro commerciale le Corti: sono stati prelevati dei soldi alla filiale della Banca Popolare di Sondrio in Piazza Monte Grappa. Essendosi accorta tardi del furto mia madre è tornata al negozio dove le hanno detto che non è la prima volta…anzi che la stessa cosa è successa l’altra mattina. Quindi le ladre sono seriali: mi raccomando state attenti alla borsa se qualcuno vi spinge in quello o altri negozi del centro! Abbiamo sporto denuncia, ma le foto ricordo dei nonni, documenti e bancomat nel portafogli sono andati».