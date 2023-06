HPV e prevenzione del tumore della cervice uterina: un incontro a Cassano Magnago

HPV e prevenzione del tumore della cervice uterina: un incontro per la consapevolezza

Cassano Magnago si prepara ad ospitare un importante evento per la sensibilizzazione e la prevenzione del tumore della cervice uterina, organizzato nella Casa di Comunità dell’ ASST Valle Olona. L’appuntamento è fissato per giovedì 8 giugno alle 20,45 e si propone di informare la popolazione sui comportamenti da adottare al fine di ottenere una diagnosi precoce, fondamentale per la lotta contro questa patologia.

Il programma dell’incontro comprende una serie di relatori di alto profilo, ognuno dei quali affronterà un aspetto specifico legato alla prevenzione del tumore della cervice uterina e all’importanza di individuare precocemente l’infezione da HPV.

Il primo argomento che verrà trattato riguarda l’approccio del Medico di Medicina Generale nella prevenzione. La Dott.ssa Maria Pisciotta, Medico di Medicina Generale di Cassano Magnago, condividerà la sua esperienza e fornirà consigli utili per riconoscere i sintomi e adottare comportamenti preventivi.

La Dott.ssa Monica Bongiolatti, Ginecologo del Consultorio Distretto di Gallarate, parlerà dell’HPV e del tumore della cervice uterina. Sarà un’occasione per approfondire le conoscenze su questa infezione virale e il suo collegamento con il tumore, fornendo informazioni utili alle donne presenti.

La vaccinazione contro l’HPV umano sarà il tema trattato dal Dott. Filippo Falcone, Medico Igienista del Distretto di Gallarate. Sarà messo in luce l’importante ruolo che il vaccino può svolgere nella prevenzione di questa patologia e saranno affrontati i dubbi e le domande più comuni riguardo alla vaccinazione.

Il Dott. Arturo Antonio Spadea della Lilt di Busto Arsizio parlerà del Papilloma Virus e dell’HPV test. L’obiettivo sarà quello di illustrare l’importanza di questi test diagnostici nella individuazione precoce dell’HPV e nella prevenzione del tumore della cervice uterina.

La Dott.ssa Polito Domenica, Ostetrica dei Consultori di Gallarate, presenterà le attività di screening per la prevenzione, con particolare attenzione al Pap test. Verranno fornite indicazioni pratiche su come accedere a questo importante strumento di diagnosi precoce.

Infine, la Dott.ssa Maria Teresa Trotta, Infermiera di Famiglia e Comunità della Casa di Comunità di Cassano Magnago, parlerà del ruolo cruciale che gli infermieri possono svolgere nella prevenzione delle patologie tumorali della donna.

L’incontro sarà moderato dal Dr. Claudio Lametti, Direttore del Distretto di Gallarate, che garantirà un flusso armonico delle presentazioni e darà spazio alle domande del pubblico.

L’appuntamento si terrà presso la Sala EX Chiesa San Giulio, situata in Via San Giulio n.198, a Cassano Magnago. L’ingresso è libero e rivolto a tutti i cittadini interessati a informarsi sulla prevenzione del tumore della cervice uterina e sulle misure da adottare per proteggere la propria salute.