I bambini puliscono dove gli adulti sporcano, un sabato al lavoro per le strade di Giubiano

Guanti sulle mani, cappellino in testa e i genitori che trainano bidoni per l’immondizia. È così che è iniziato questo sabato speciale per i bambini dell’asilo di Giubiano, interamente dedicato alla cura del quartiere che vivono e frequentano.

Galleria fotografica I bambini dell’asilo puliscono le strade della città 4 di 14

L’iniziativa “Clean Up” fa parte del Progetto Green School al quale la scuola Malnati Macchi Nidoli ha aderito da ormai qualche anno attraverso la quale punta alla sensibilizzazione verso la cura dell’ambiente. Iniziative sia quotidiane in aula ma anche speciali, come quella organizzata appunto sabato mattina pensato per ripulire le vie del quartiere da tutta l’immondizia, grande o piccola.

Un appuntamento che ha visto la partecipazione di intere famiglie e di altri bambini della scuola primaria Parini, oltre ad alcuni organizzatori della Festa del Rugby che si sta tenendo proprio in questi giorni e i cui avventori -in qualche caso- hanno contribuito a lasciare della sporcizia in giro.

“Siamo fermamente convinti nell’importanza di sensibilizzare i più piccoli al prendersi cura dell’ambiente in cui vivono attraverso piccoli gesti, come appunto il non buttare i rifiuti per terra”, spiegano dalla scuola.