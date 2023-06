I consiglieri d’opposizione: “L’inchiesta sul cantiere edile a Gavirate merita rispetto. Auspichiamo che il comune ne esca con onore”

I sigilli all’area cantiere di alcune villette, apposti dai carabinieri forestali, hanno sollevato perplessità a Gavirate. È stato notato il silenzio da parte dell’amministrazione ma soprattutto dell’opposizione.

In una nota, i consiglieri d’opposizione Zocchi e Beccari spiegano il motivo della loro scelta:

« Le indagini che la magistratura sta svolgendo meritano rispetto e silenzio. Non si tratta di un silenzio passivo o indifferente ma assolutamente rispettoso del lavoro degli inquirenti.

Le problematiche poste non sono di scarso rilevo e, allo stato, non sappiamo quale ne sarà lo sviluppo. Di certo non invochiamo la presunzione di innocenza perché allo stato non esistono imputati, solo rispetto ai quali varrebbe il principio di civiltà giuridica della presunzione di innocenza.

Non sappiamo se vi saranno imputati; non conosciamo i fatti giuridicamente rilevanti sui quali si fondano le indagini dal che la necessità del massimo silenzio in questa delicata fase giudiziaria. Non si mancherà, una volta a conoscenza dei fatti di assumere le posizioni e le iniziative del caso; di certo senza strumentalizzazioni o ipocrite terzietà.

Allo stato non resta che confidare nel lavoro della magistratura nella speranza e fiducia che l’immagine della amministrazione comunale, del lavoro dei tanti competenti funzionari pubblici, ne possa uscire con onore. Questo è l’auspicio affinché l’identità della nostra collettività ne esca rafforzata e non dissolta in sospettosi qualunquismi e nella gioia effimera di chi interpreta malevolmente ogni vicenda perché incapace di ritrovarsi nel bene comune della collettività».