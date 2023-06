I Patrini giocano bene ma non basta, la Fortitudo vince 4-1 a Malnate

Non è bastata un’ottima prestazione ai Patrini Malnate per conquistare la vittoria al Gurian Field nello scontro di alta classifica contro la Fortitudo Bologna. I Whte Sox si sono presentati all’appuntamento in gran forma, soprattutto in difesa, non lasciando passare neanche le briciole e riuscendo a strappare una vittoria per 4-1 che li catapulta al primo posto, proprio ai danni dei malnatesi.

Una gara davvero bella – se non fosse per l’amaro risultato ai danni dei Patrini – ben condotta dalle due squadre e con una tensione palpabile in campo e fuori. Non è bastato ai padroni di casa il punto messo a segno da Fabio Trombini e una prestazione di ottimo livello, ma i segnali sono stati buoni e nulla è compromesso.

La più bella giocata della squadra malnatese è arrivata al termine della gara, quando hanno accolto sul diamante i ragazzi della cooperativa Agorà 97 di Albiolo, della Casa Enrico. Un bel connubio che ha abbracciato la disabilità intellettiva a quella fisica, con insegnamenti importanti da tutte e due le parti in gioco per capire come i limiti possono essere superati. (Foto Giovanni Pini)

I Patrini avranno la possibilità si rifarsi domenica 11 giugno alle ore 15, quando, sempre al Gurian Field, per l’ultima di campionato giocheranno contro i Lampi Milano per un’altra sfida di alta classifica.