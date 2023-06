I piccoli risparmiatori italiani sottoscrivono in massa il Btp “Valore”: superata quota 10 miliardi di euro

Prosegue con successo la collocazione del Buono del tesoro “Valore”. I numeri evidenziano il gradimento dei piccoli risparmiatori italiani: nei primi due giorni di collocamento il Btp Valore ha fatto segnare 5,2 miliardi di euro di sottoscrizioni che vanno sommati ai 5,4 miliardi della vigilia per un totale di oltre 370 mila contratti.

La chiusura dell’asta è prevista per le ore 13 di venerdì 9 giugno, salvo chiusura anticipata.

Il titolo è stato collocato sul mercato alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100) attraverso la piattaforma elettronica Mot (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) per il tramite di due banche dealers: Intesa Sanpaolo e Unicredit. Ma il titolo è disponibile presso tutta la rete bancaria e postale, ovunque si detiene un conto titoli. Si può sottoscrivere anche direttamente online, attraverso il proprio home-banking se abilitato alla funzione di trading-online.

DURATA E TASSI

Il Btp avrà una durata di 4 anni con cedole nominali semestrali calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo. Le cedole verranno calcolate in base ad un dato tasso cedolare fisso per i primi due anni, che aumenta per i restanti due. I tassi cedolari minimi garantiti sono del 3,25% per il primo e secondo anno e del 4 % per il terzo e quarto anno. I tassi definitivi saranno annunciati al termine del collocamento: potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione, il 9 giugno.

PREMIO FINALE

Per chi acquista il Btp Valore all’emissione e lo detiene fino a scadenza nel 2027, è previsto un premio extra finale di fedeltà, pari allo 0,5% calcolato sul capitale investito e corrisposto a scadenza. Il taglio minimo per investire è di 1.000 euro.

TASSE, IMPOSTE E COMMISSIONI

Chi sottoscrive il Btp Valore non avrà commissioni per acquisti effettuati nei giorni di collocamento, mentre sul rendimento del titolo si continuerà ad applicare la tassazione agevolata del 12,5% e l’esenzione dalle imposte di successione come per gli altri Buoni del Tesoro Pluriennali. (Fonte Mef)