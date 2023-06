I Sabres del rugby salutano la famiglia Ciani

NOTIZIARIO UISP del 28 giugno 2023

RUGBY – Sabres: “Arrivederci famiglia Ciani”

.

La festa di fine stagione 2023 è stata una bella giornata ricca di emozioni e gioia.

Domenica scorsa, al Campo Quassa a Ranco, i Sabres Rugby hanno festeggiato insieme con gli amici del Valcuvia Rugby e del Vanzago Rugby la conclusione di una stagione sportiva piena di soddisfazioni. La franchigia Seniores ha avuto degli ottimi risultati partecipando al Campionato Nazionale UISP mentre i ragazzi della sezione giovanile, nelle categorie Under 7, Under 9, Under 13 e Under 15, hanno visto una evoluzione del loro gioco sotto la guida di Gianluca Vescio.

Durante la mattina una ventina di ragazzi Under 5 e Under 7 si sono divertiti con i giochi, e il pomeriggio ha visto quasi quaranta giocatori e giocatrici Seniores scendere in campo per un’esibizione di Touch Rugby.

La pausa pranzo, con un’ottima selezione di piatti dalla griglia o una buona pasta fredda, si è conclusa con la presentazione ai Sabres da parte dell’Assessore allo Sport, Davide Facciola, del Trofeo Campionato Lombardia Touch Rugby 2023. Facciola ha sottolineato il ruolo importante del rugby nella vita sociale a Ranco e ha confermato la volontà del Comune di sviluppare nei prossimi anni in stretta collaborazione con i Sabres un nuovo impianto polisportivo sul sito dell’attuale campo da rugby.

A fine giornata tutti i Sabres si sono riuniti per ringraziare Emiliano Ciani e sua famiglia, in partenza prossimamente per Florida per motivi di lavoro, per il loro grande contributo alla società sportiva in questi anni passati.

La nuova stagione rugbystica riprenderà a Ranco con una settimana di Open Day alla ripresa dell’anno scolastico. Forza Sabres Rugby!

CINOFILIA – Le passeggiate di Ciac, scodinzolando nella valle del Lanza

Una passeggiata serale, al fresco, per gustarsi il bello dell’estate e godersi i propri cani. Si svolgerà l’8 luglio, da Malnate a Rodero, all’interno del Parco della valle del Lanza. Ad organizzarla è il Centro istruzione amici del cane, asd affiliata a Uisp. Si parte alle 17.30 dal Mulino del Troppo di Cagno, antichissimo mulino dove avveniva la lavorazione di frumento e granturco, poi si costeggerà il Lanza e i vecchi binari del treno a vapore fino ad arrivare alla stazione della Valmorea.

Durante il percorso, tutto in piano, i cani potranno rinfrescarsi nel fiume Lanza. Si ritornerà poi al punto di partenza e all’interno della tipica corte del Mulino del Trotto si degusterà un aperitivo in compagnia. Prenotazioni entro il primo luglio al numero 347-6929732.

Ciac è stato fondato nel 2012 ed una realtà già fortemente radicata nel territorio del varesotto. Ciac fa anche cultura cinofila e si occupa di eventi di divulgazione su tematiche attuali, ad esempio sull’importanza della relazione uomo-cane e sui reali bisogni del cane in una società in cui prende sempre più piede una visione antropomorfica dell’animale.

ESTATE – I centri estivi multisport di Uisp: divertimento in corso

Decine e decine di ragazzi in questi giorni stanno partecipando ai centri estivi multisport di Uisp. Loredana Barra, responsabile Uisp politiche educative ed inclusione, spiega così la finalità dell’iniziativa: «In ambito educativo si dice spesso di rendere i giovani protagonisti, ma sono poi gli adulti a dettare le regole. Lo spirito Uisp è diverso. Il nostro obiettivo quest’anno è mettere al centro ragazzi e ragazze adolescenti che hanno vissuto con maggior difficoltà il tunnel della pandemia, superato il quale si sono ritirati dall’attività sportiva e fanno fatica nelle relazioni. Il mondo dello sport è una comunità educante che deve impegnarsi nella tutela dei minorenni, per questo abbiamo un codice di condotta degli adulti nei loro confronti».

Lo spirito che anima i centri estivi multisport di Uisp si concretizza nella policy, volta a garantire i diritti dei bambini per tutelare al massimo la loro libertà di espressione: «Quando si parla di maltrattamenti non si pensa che la repressione dell’identità possa essere uno di questi. Invece noi crediamo sia fondamentale garantire l’unicità di ciascuno».