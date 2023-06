Il bimbo di Germignaga, la fine della scuola e VareseInMaglia nel podcast dell’8 giugno

Le notizie del podcast di mercoledì 7 giugno

La notizia del grave incidente domestico che ha coinvolto un nostro piccolo concittadino ha ovviamente colpito tutta la comunità di Germignaga”. È con un breve post su Facebook che il sindaco di Germignaga Marco Fazio ha commentato quanto avvenuto nella giornata di mercoledì in paese dove un bimbo di 4 anni è stato investito dall’acqua bollente di una pentola dove i familiari stavano cuocendo la pasta. Un fatto avvenuto infatti verso l’ora di pranzo di mercoledì e per il quale si è mobilitata la catena dei soccorsi che ha trasportato in elicottero il bambino all’ospedale Buzzi di Milano. Il piccolo paziente ha lamentato ustioni di secondo grado su circa il 15 per cento del corpo, si addome, una gamba e un piede. “Come amministrazione comunale esprimiamo solidarietà alla sua famiglia che vive sicuramente momenti di angoscia, assicurandole la nostra vicinanza per quanto potrà rendersi necessario”, scrive il sindaco Fazio. “I nostri servizi alla persona si stanno attivando in questo senso. Forza piccolino!”.

La linea ferroviaria Luino – Gallarate ha ripreso la piena operatività dopo la frana che all’alba di mercoledì aveva interessato un convoglio merci che viaggiava verso Sud. Lo comunica Rete ferroviaria italiana in una nota. L’incidente aveva fatto deragliare il treno che trasportava in 18 vagoni materiale di diverso genere, anche cisterne di liquido infiammabile e prodotti chimici reagenti all’acqua. Un fatto che ha riacceso i riflettori sulla questione legata alla sicurezza dei trasporti sollevato da ambienti sindacali dei vigili del fuoco che con oltre 20 unità hanno assicurato il ripristino in binario del treno trainato in serata già mercoledì alla stazione di Laveno Mombello con la regolare circolazione dei treni.

Ultimo giorno di scuola e il suono della campanella segna l’inizio dell’estate in tutti gli istituti del Varesotto. All’uscita da scuola abbracci, pianti e qualche fumogeno per festeggiare l’inizio delle vacanze estive. Diversa l’atmosfera per i maturandi che tirano un sospiro di sollievo ma non abbandoneranno i libri fino agli esami che inizieranno a partire dal 21 giugno.

Un’iniziativa che vuole unire solidarietà e sport. Le donne di Varese In maglia hanno presentato una nuova iniziativa che le vedrà in piazza Monte Grappa con un grande divano pieno di cuscini colorati che verranno venduti per beneficienza per aiutare Comunità “Casa S. Antonio” ed in particolare per sostenere le attività sportivi degli ospiti della comunità. Per questo, saranno presenti anche tanti campioni della Varese sportiva. L’invito è poi alle tante sferruzzatrici della città e non solo come spiega Antonia Calabresi.

Giunge alla sua 45esima edizione la Fiera di Varese, storico evento capace di attirare espositori e visitatori da tutta Italia. L’appuntamento è dall’8 al 17 settembre alla Schiranna, come tradizione vuole. Torna dunque uno dei momenti più attesi dai varesini, mantenendo i punti di forza della formula collaudata nelle ultime edizioni e puntando con decisione alla varietà espositiva, al buon cibo e all’intrattenimento per le famiglie. Nel 2022 la Fiera è stata animata da 144 aziende e da più di 50mila presenze di pubblico. E quest’anno non vuole certo essere da meno: gli organizzatori puntano con decisione alla qualità, presentando un evento arricchito da alcune interessanti novità, con un occhio di riguardo al tema dell’acqua e dell’ambiente.