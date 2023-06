Il Città di Varese comunica la separazione con Gianluca Porro

Gianluca Porro avrà sempre il Varese nel cuore, ma anche il Varese porterà sempre con sé un po’ di Gianluca Porro. Inevitabile, come due fili che si incrociano, si legano e poi vengono sciolti; nel tessuto rimarrà sempre la forma di quel nodo.

Dopo la vittoria nei playoff dell’anno scorso, il tecnico milanese aveva iniziato la stagione con grandi aspettative, salvo poi essere mandato via dopo cinque giornate di campionato. Richiamato in corsa dopo la fallimentare parentesi di De Paola, Porro ha dato uno scossone alla squadra, senza però riuscire a ottenere la salvezza sul campo. Le lacrime in campo e poi la grande emozione in sala stampa al termine della gara di Carate Brianza – unico rappresentante biancorosso che ci ha messo la faccia nell’occasione – saranno le ultime diapositive di un’avventura che oggi, con il comunicato del club, termina.

Nel giro di qualche giorno il Città di Varese nominerà il nuovo allenatore, ma intanto saluta e ringrazia Gianluca Porro, che ha provato l’impossibile: salvare una stagione che molti hanno contribuito a far affondare. Chissà che quei due fili tra qualche anno non possano ritrovarsi e riannodarsi ancora, con la stessa emozione.

IL COMUNICATO