Il Contatto è la storia vera dei cuccioli di lupo Ulisse e Achille

Il contatto è lo speciale documentario di Andrea Dalpian che racconta la storia vera di due cuccioli di lupo, Ulisse e Achille, cresciuti dal Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica del Monte Adone riducendo al minimo indispensabile il contatto umano, con l’obiettivo di reintrodurli alla vita selvatica.

Il film sarà proiettato giovedì 1 giugno alle ore 21.30 sotto la tensostruttura dei Giardini Estensi in via Sacco a Varese per la rassegna Di Terra e di Cielo promossa da Filmstudio90.

A introdurre la serata Adriano Martinoli (docente dell’Università degli Studi dell’Insubria) assieme ad Elisa Berti, direttrice del Centro Tutela Fauna Monte Adone, promotrice del progetto che ha permesso ai due lupacchiotti di sopravvivere e crescere nel Centro con altri lupi in cattività per poi essere liberati sull’Appennino.

Questa storia ha ispirato il libro di Giuseppe Festa “I figli del Bosco – L’avventura di due lupi alla scoperta della libertà” e poi il documentario Il Contatto, che sarà proiettato durante la serata e che racconta il viaggio emotivo di due giovani lupi, cercando di capire cosa abbiano provato durante un periodo di convivenza con l’uomo quando erano cuccioli. Il rapporto con l’uomo, la percezione del tempo, dei confini e del ritorno in natura.