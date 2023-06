Il dottor Rovellotti va in pensione dopo 37 anni di servizio a Casciago

Il dottor Piergiuseppe Rovellotti va in pensione dopo 37 anni di servizio a Casciago. Una lunga esperienza per il medico di base, laureato nel 1981, che dopo alcune esperienze in provincia tra Gazzada Schianno, Arcisate e Laveno Mombello è arrivato a Casciago nel giugno del 1986.

Pochi giorni fa, a fine maggio 2023, la fine del suo lavoro e la pensione, meritata, con una lunga scia di ringraziamenti e saluti da parte dei suoi assistiti, moltissimi dei quali carichi di affetto per un medico di famiglia vecchio stile, di quelli che fino a quando si è potuto, prima del Covid, andava a visitare a casa soprattutto le persone anziane nel giro pazienti pianificato giorno per giorno. Un punto di riferimento per la comunità, che ne ha sempre riconosciuto la disponibilità e la passione.

L’amministrazione comunale di Casciago lo ha voluto ringraziare con una lettera di commiato e un dono, consegnato in Municipio il primo giorno di pensione “ufficiale”, giovedì 1 giugno, dal sindaco Mirko Reto e dal suo vice Alberto Gaggioni.

Nel messaggio consegnato al dottor Rovellotti si legge: “La professione medica non è solo un mestiere, è e deve essere anche una missione personale. E nel suo caso una missione che ha toccato moltissime famiglie nei momenti più importanti della vita, quelli belli come quelli più delicati. Le persone a cui lei è stato professionalmente vicino hanno potuto beneficiare tanto della sua grande competenza quanto della sua umanità.

Se tutti abbiamo apprezzato le sue capacità in tempi ordinari, ancora di più queste sono state preziose nello straordinario e complesso periodo della pandemia. Poter contare sul suo aiuto e sulla sua presenza generosa è stato di grandissimo sostegno per tutta la nostra comunità in un momento di grande ansia e difficoltà, e il suo apporto professionale e personale sono stati grandemente apprezzati da chi aveva bisogno di supporto come pure dalla Amministrazione comunale.

La ringrazio quindi di cuore, a nome dell’Amministrazione che presiedo e di tutti i cittadini, per il suo contributo nel corso di tutto il suo tragitto professionale, e le porgo vivissimi auguri perché i suoi obiettivi nella nuova fase che le si apre davanti si realizzino e le portino gioia e soddisfazione

Con profonda stima

L’amministrazione comunale di Casciago”.

Un gesto molto apprezzato dal dottor Rovellotti, classe 1955, sposato e padre di un figlio e una figlia: «Ho apprezzato molto, è bello vedere che ho lasciato un bel ricordo del mio lavoro – ha detto -. In questi anni ho visto cambiare sia la professione che il paese. Casciago è una comunità fatta di tante brave persone, con molte delle quali ho creato un rapporto che va oltre quello canonico medico-paziente. Abito a Morosolo e la comunità la vivo ogni giorno. Gli anni del Covid sono stati duri, hanno cambiato profondamente le cose, le persone, il modo di fare il medico di famiglia. Un’altra cosa che è cambiata in maniera sostanziale è la burocrazia, che è aumentata in misura enorme. Di questi anni di servizio a Casciago serbo tanti ricordi, aneddoti, momenti. Elencarne qualcuno invece di un altro non sarebbe giusto. Ora che farò? Mi godo la pensione. Andrò in bicicletta, farò un po’ di giardinaggio, lavori da fare in casa ci sono sempre. Mia figlia si sposa tra poco, mi concederò magari qualche viaggio con mia moglie. È davvero un piacere vedere il grandissimo affetto dei cittadini, li ringrazio uno per uno».

Al suo posto è stato assegnato il dottor Gianlorenzo Corazzon, classe 1993, che ha già preso servizio nell’ambulatorio di Casciago.