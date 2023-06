Il GAT di Tradate rievoca il volo della prima donna nello spazio

Il prossimo 16 Giugno 2023 ricorre il 60esimo anniversario del primo volo nello spazio di una donna, la sovietica Valentina Tereskova (classe 1937 e ancora vivente). Il GAT, Gruppo Astronomico Tradatese, organizza una serata rievocativa dello storico evento lunedì 5 giugno, alle ore 21 al Cine Grassi di Tradate (come sempre con ingresso libero e gratuito).

Relatore della serata sarà il dottor Giuseppe Palumbo, noto esperto di cinematografia scientifico-astronomica ed autore di numerose pubblicazioni sulla Storia dell’Astronomia e dell’Astronautica.

Palumbo parlerà sul tema: 60 anni fa la prima donna nello spazio, durante il quale l’impresa delle Tereskova verrà ripresentata con curiosità, immagini e filmati per la maggior parte sconosciuti al grande pubblico. Valentina all’età di 27 anni, orbitò per 48 volte intorno alla Terra a bordo della navicella spaziale Vostok 6, incontrò nello spazio il collega Valerij Bykovskij , partito due giorni prima con la missione Vostok 5 e poi rientrò sulla Terra tre giorni dopo, il 19 giugno 1963.

L’evento fu un nuovo clamoroso successo per l’URSS: dopo il primo satellite artificiale, il primo essere vivente (la cagnetta Laika) ed il primo uomo nello spazio, l’Unione Sovietica mandava nello spazio anche la prima donna. Ma i media sovietici di allora tennero nascosti al resto del mondo alcuni drammatici particolari di quella missione. Dopo 70 ore di assoluta immobilità in assenza di gravità durante la quale la Tereskova soffrì un terribile mal di spazio, sperimentò un atterraggio disastroso durante il quale rischiò la vita.

Venne estratta dalla capsula in condizioni a dir poco precarie e subito portata in ospedale perché si riprendesse del trauma del volo. Solo dopo che si fu rimessa venne consegnata agli onori della cronaca: il regime di allora ci teneva infatti a far credere al resto del mondo che volo si fosse svolto nel migliore dei modi e senza alcun pericolo. Pochi mesi dopo il suo volo spaziale, nel Novembre 1963 la Tereškova sposò l’astronauta Nicolaev (pilota della Vostok 3 e morto nel 2004) e l’anno dopo nacque la loro unica figlia Elena. Da quel momento Tereskova iniziò una brillante carriera politica, tuttora in atto, rimanendo sempre fortemente legata alla dirigenza politica del suo paese.