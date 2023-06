Il Gelato di Marina vi invita a un weekend a tutto gelato

Il Gelato di Marina di Vergiate (Via Boschetto 16, entrata da Via Piave) vi aspetta per un weekend a tutto gelato. Protagonisti del fine settimana

POP CORN SALTY CARAMEL

Disponibili anche yogurt Frozen, centrifugati di frutta fresca, frappè, crepes, granite, bubble tea.

Il Gelato di Marina

Via Boschetto 16, entrata da Via Piave – Vergiate

Tel. 3488941620