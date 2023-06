Il legno protagonista dell’architettura del futuro, se ne parla al MaGa di Gallarate

Avrà come protagonista il legno come materiale del futuro per gli edifici il prossimo incontro dell’Ordine degli Architetti al museo MaGa di Gallarate. A parlarne sarà Peter Pichler, architetto in Milano fondatore di PPA Peter Pichler Architet.

Peter Pichler classe 1982, è nato a Bolzano e ha studiato Architettura all’Università di Arti Applicate di Vienna, dove si è laureato con lode con relatori Zaha Hadid e Patrik Schumacher.

Già durante gli studi Peter ha lavorato a Londra nello studio di Zaha Hadid, dove partecipa a molti concorsi, compreso quello vincitore per la Nordkettenbahn a Innsbruck. Terminati gli studi lavora ad Amburgo per Zaha Hadid come Project Architect sul progetto per la nuova biblioteca e centro educativo di Vienna e su 150.000m² di sviluppo a destinazione mista a Bratislava. Tornato in Italia fonda lo studio Peter Pichler Architecture a Milano. Peter Pichler è un Architetto registrato in Italia e membro dell’ordine degli architetti della Provincia autonoma di Bolzano.

Moderatore sarà Laura Ragazzola, architetto e giornalista. L’incontro è preceduto dai saluti istituzionali di Claudia Mazzetti, assessore alle attività formative del comune di Gallarate, Emma Zanella, direttore del museo Maga, Elena Brusa Pasquè, presidente dell’ordine degli Architetti di Varese, Giorgio Caporaso, coordinatore della commissione Design dell’Ordine e Alessandro Vanoni coordinatore della commissione sostenibilità dell’Ordine.

L’appuntamento è per giovedì 8 giugno 2023 alle 18 al museo MaGa, via de Magri 1, gallarate