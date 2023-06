Il magistrato Franco Belvisi nuovo procuratore aggiunto a Busto Arsizio

Franco Belvisi ha preso possesso nei giorni scorsi del suo ufficio alla Procura di Busto Arsizio dove coprirà il ruolo di Procuratore Aggiunto, un ruolo rimasto scoperto dopo il trasferimento del collega Giuseppe D’Amico. Il magistrato castellanzese torna nella sua terra dopo aver passato gli ultimi 10 anni alla Procura di Trapani e oltre 20 anni in Sicilia.

L’anno scorso c’era stato un suo primo ritorno per partecipare ad un incontro con 150 studenti di Castellanza sulla legalità e sulla sua esperienza in prima linea in territori dove la presenza della mafia è ancora forte. Proprio nei territori dove il pm lavorava ha vissuto in latitanza Matteo Messina Denaro che è stato poi arrestato pochi mesi fa.

Il suo arrivo alla procura di Busto Arsizio è una boccata d’ossigeno dopo l’allarme lanciato nelle scorse settimane proprio dal Procuratore Capo Carlo Nocerino con una lettera al Csm nella quale denunciava l’esiguo numero di magistrati applicati ad una circoscrizione territoriale ampia come quella coperta dagli uffici di via Volturno.