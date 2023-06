Il “mago” Franchini saluta i Mastini: giocherà in ALPS con il Merano

Quella ALPS Hockey League conquistata in pista ma sfumata per scelta del Varese sarà comunque il prossimo campionato disputato da uno dei maggiori protagonisti della stagione giallonera, Marco Franchini. Il 33enne oriundo lascerà infatti i Mastini per tentare l’avventura nella massima serie, nella quale vestirà la maglia del Merano.

Una sorta di “premio alla carriera” per il “Mago”, giocatore che con la Città Giardino ha un legame speciale visto che arrivò qui dal Canada nel 2016 grazie ai Killer Bees. L’attaccante nato in Ontario si rivelò subito devastante per il campionato delle “Api” – la Terza Lega svizzera – tanto da ritornare a Varese per disputare la IHL nel biennio 2018-2020. E poi quest’anno, con la conquista di campionato e Coppa Italia.

Nella stagione appena trascorsa, Franchini (che nel frattempo ha giocato anche a Milano e Appiano) è stato il capocannoniere dei Mastini allenati da coach Devèze: ben 64 punti messi a segno in 40 partite disputate tra stagione regolare e playoff con 30 gol e 34 assist all’attivo. Numeri notevoli per il brevilineo centro giallonero che è finito con convinzione sul taccuino del Merano.

Le Aquile altoatesine (alle prese con la ricostruzione della rosa: in uscita ci sono Lucas Chiodo, Adrian Klein, Andreas Radin e Joshua Berger) saranno allenate da un altro coach canadese, Tom Coolen, e hanno ingaggiato Franchini che a 33 anni avrà finalmente l’occasione di misurarsi con il massimo livello dell’hockey nazionale.